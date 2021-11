Se pasó el gober precioso | Autos, pistas y algo más…

Que divertida se dio el gober precioso de Hidalgo, Omar Fayad, el miércoles pasado en la pista del #JACDay que organizó Giant Motors en la planta de Ciudad Sahagún.

Al gober le valió gorro llegar con muchísimo tiempo de retraso y todavía se aventó un rollo de más de una hora sin importarle que le rompía su mauser al programa del evento. Lo que es digno de reconocer es su habilidad para aburrir en menos de dos horas a más de 100 asistentes con sus patoaventuras: que sus participaciones nacionales, que si internacionales, que sus planes a futuro, que el clima en Hidalgo, que en diciembre hace calor, zzzzz….

Ese día JAC presentó su nuevo integrante: JAC E 10X un compacto 100% eléctrico, en dos versiones (cargo 416 mil pesos y pasajeros 425 mil pesos) que con 360 km de autonomía promete ser el más accesible del mercado mexicano, incluso más que un híbrido.

La firma que encabeza Isidoro Massri en México no cesa en su objetivo de democratizar los vehículos eléctricos en nuestro país.

Al circuito del T-MEC

Y ya que andamos en terrenos eléctricos, sigue la controversia por la intención del presidente Joe Biden de subsidiar la compra de vehículos eléctricos, fabricados en Estados Unidos.

Está claro que Biden intenta recuperar, para su país, la producción automotriz que creció en México desde 1994 con la implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que sedujo a las armadoras por varios factores como la mano de obra calificada y más barata, pero también por la exención de aranceles en exportaciones desde México hacia 46 países.

El subsidio estadounidense consta hasta de 12,500 dólares en créditos fiscales para los que compren un vehículo eléctrico hecho en Estados Unidos, por trabajadores sindicalizados. Esta última condición deja fuera a los modelos de Tesla que no permite sindicatos y al Ford Mach E que se produce en México… qué triste.

Dicen que la primera en protestar fue la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, por considerar que se trata de un acto de proteccionismo que va en contra de la esencia del ahora T-MEC.

Lo bueno es que en México no nos interesa comprar autos eléctricos, estamos ansiosos por la entrada en función de Dos Bocas.

¡Somos terribles!

A Biden lo presiona aún mas un informe del Departamento Comerció de Estados Unidos que acusa a México deponer en riesgo la seguridad nacional de EU porque las compañías prefieren desplazar su fabricación a territorio mexicano y eso ha debilitado la economía estadounidense.

Mientras continúan estos jaloneos, donde EU se siente afectado y México otro tanto, alrededor del T-MEC, México analiza la posibilidad de llevar e caso a un panel de controversia.

Interesante agarrón, estaremos pendientes de ver en qué para.