Se incrementaron 400% en 2021 ciberataques en México

En las empresas se han incrementado internamente

En el 2021 se incrementaron en 400% los ciberataques en el país bajo prácticas como el phishing, que es el robo de identidad y el ransomware que secuestra los datos de los sistemas internos de las empresas, reveló el Consejo de Expertos en Regulación y Bioseguridad (CERC) con lo que México ocupa el segundo lugar en ciberataques a nivel mundial y el segundo en América Latina.

Mauricio Benavides , director general de Metabase Q, en conferencia de prensa virtual, dijo que los ataques internos en las empresas, se han incrementado de manera exponencial.

“El tema de ransomware es de las principales causas y hemos visto un incremento arriba del 400 por ciento en 2021 de las pymes y de las empresas medianas en México que están siendo atacadas con éxito”, indicó.

Por su parte, Carlos Véjar, de Comercio Internacional, Holand & Knight LLP, mencionó que actualmente hay diversas propuestas de ley para considerar a los ciberataques como amenazas de seguridad nacional, labor que dijo, será titánica para los legisladores, aún más, cuando no se denuncian.

“Pero el problema no es atrapar a estas personas, no es algo fácil, no es nada más porque tengas un tipo penal o una conducta descrita, ya que con eso tienes todo el aparato y coordinación, no solo nacional sino internacional, para perseguir a estos criminales”, precisó.

El Foro Económico Mundial, reveló que, en el 2021, las empresas globales tuvieron pérdidas por más de tres mil 600 millones de dólares por ciberataques, por la delincuencia organizada que cada vez más, perfecciona sus prácticas maliciosas.

El informe también señala la dificultad que presenta para las empresas un ciberataque, ya que necesitan 280 días en promedio para identificar y responder de manera adecuada, es decir, un incidente que ocurre el 1 de enero, no se contiene por completo hasta el 8 de octubre.

En su oportunidad Manuel Molano, consejero en México Unido contra la Delincuencia, consideró que la mayor parte de los crímenes que vamos a ver en los próximos años, tendrán algún tipo de ángulo digital, “los delincuentes siempre tratan de estar un paso adelante que el resto de la sociedad en estos temas y por eso me parece muy importante que el gobierno, la sociedad civil , las empresas, las familias y los particulares invirtamos en tiempo y en conocimiento para entender estos temas mejor”, precisó.

Por ello, el CERC, presentó recomendaciones a la iniciativa de ley en ciberseguridad para alertar sobre la importancia de en caso de crear una ley en México, esta debería ser una regulación sólida e innovadora que impulse el desarrollo de un ecosistema digital seguro y confiable porque es una responsabilidad compartida de todos los sectores.