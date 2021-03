Los estudiantes de licenciatura oaxaqueños, Yadira Hernández, quien cursa la carrera de Oboe en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura; así como Gabriel Olmos, de Artes Teatrales, Circenses y Contemporáneas, en la Escuela Nacional de Circo de Montreal y Ana Sofía Castañeda, de Música e Innovación, de la Universidad Panamericana, fueron elegidos para recibir las Becas Legacy de Santander México.

En un comunicado de prensa, Santander informó que los tres jóvenes fueron elegidos por un jurado entre más de 290 candidatos, y con ello podrán cursar estudios superiores en instituciones de prestigio internacional.

Las Becas Legacy son posibles gracias a los clientes de banca privada que al contratar una tarjeta de crédito Santander Legacy, impulsan el talento artístico nacional en artes visuales, artes escénicas, cine, arquitectura o letras con tres becas, en esta ocasión con un valor total de 700 mil pesos. En sus primeras dos ediciones estas becas han entregado 4.7 millones de pesos en apoyos.

“Santander es la institución que más apoyo brinda a la educación superior en México, pero también por medio de las Becas Legacy, impulsa a universitarios en actividades artísticas, respaldo que en dos años se ha convertido en una de las becas más reconocidas por los jóvenes creadores de cultura; este año nos enorgullece que talentos de Oaxaca, han sido seleccionados, representando no solo la diversidad de México, sino que se han comprometido a ser embajadores de la riqueza cultural de nuestro país”, afirmó Arturo Cherbowski Lask, director ejecutivo de Santander Universidades.

En el comunicado se precisa que Yadira Hernández tuvo un acercamiento con la música a muy corta edad gracias a su tío. Ingresó a la Orquesta Sinfónica de Oaxaca, hecho por el cual se le abrieron muchas oportunidades; adicionó para estudiar en Suiza e Inglaterra, países en los cuales fue aceptada, pero debido a dificultades no podía asistir, por lo cual no dudó en concluir su licenciatura en México, ahora podrá buscar la oportunidad de terminar en el Royal Birmingham Conservatoire.

“Desde pequeña me comprometí con ser un músico en toda la extensión de la palabra, en el futuro me gustaría convertirme en solista y directora oboísta. Es algo que requerirá mucho de mí, pero hoy el destino me está hablando y me respalda el amor por la música, así que demostraré que soy digna de este apoyo que significa una gran fuerza e impulso”, mencionó Yadira.

Gabriel Olmos contó que desde hace 12 años se ha formado en diversos centros culturales, siguiendo sus sueños. “Siempre tuve una necesidad visceral de estar en el escenario, y proyectar mis sentimientos y mi ser, a las personas. Quiero poner el nombre de México en alto, visibilizando sus artes escénicas a nivel internacional.

“Creo que, manifestando mis raíces culturales, puedo reconstruir tejidos sociales e incluso transformar la sociedad. Agradezco a Santander por voltear a ver a esta forma de hacer arte”.

Ana Sofía Castañeda, recordó que, desde los seis años, sus padres impulsaron sus sueños, que le interesa estudiar en Viena o Nueva York para lograr convertirse en una soprano y productora de talla internacional.

“La música nos ayuda a sensibilizarnos con todo lo que pasa a nuestro alrededor, es un gran sueño y agradezco a Santander por creer en el arte y por apoyar a gente que está comprometida de verdad”, mencionó Ana Sofía.