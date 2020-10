Salida a crisis económica es solución a coronavirus: SHCP

El Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez señaló que la salida a la crisis económica pasa, sobre todo, por una resolución del problema sanitario, ya que lo más importante en las actuales circunstancias inusuales, para la economía, es tener mantenida la pandemia bajo control.

“Lo que hace diferente a esta crisis de todas las anteriores es que esta es una crisis por diseño; es decir, aquí no es que hubiera algo especialmente malo en algún mercado, sino que todos decidimos, incluyendo ustedes, yo sé que había poca gente trabajando en la Torre de BBVA durante algunos meses, que la forma de contener el contagio era limitar el contacto social, y eso quiere decir que la gente no estaba en la calle, que no se estaban realizando compras en los restaurantes, etcétera” expresó el funcionario durante su participación en la Reunión Nacional de Consejeros Regionales 2020 de BBVA México.

También reconoció que este es un tema no inmediato y si de mediano plazo, lo que obliga a todos empezar a empujar cada uno de los temas que se tenía en la agenda, porque ya no se puede esperar hasta que el COVID termine para realizarlos.

Agregó que la semana pasada, se firmó un acuerdo con un conjunto de empresas, farmacéuticas: AstraZeneca, Pfizer, CanSino, una china, y COVAX que es una iniciativa de Naciones Unidas, para encontrar vacunas.

“En realidad las vacunas no existen hoy por hoy. Lo que nosotros estamos comprando es el derecho a adquirir unas vacunas, si éstas son exitosas. Dicho de otra forma, esto es lo más cercano que van a encontrar a un contrato similar a una opción financiera, donde al ir poniendo dinero, lo que tenemos es acceso a vacunas potenciales”, declaró Herrera.

Detalló que el monto potencial que se tiene en los contratos es de 119 millones de vacunas potenciales, si todas fueran exitosas, y que los contratos traen fechas muy específicas en cuándo se nos van a empezar a probar, las primeras, de acuerdo con dos de los contratos, serían las de Pfizer y de CanSino, implicarían que algunos de los primeros lotes se estarían recibiendo en diciembre y enero.

Indicó los primeros lotes serían para el personal que está en la trinchera, en la primera línea de defensa, a los médicos, enfermeras, camilleros, afanadoras, que trabajan en las unidades de COVID, mismas que son alrededor de 1 millón de personas, y después a las personas vulnerables y posteriormente al resto de la sociedad.

En base a las campañas de vacunación grandes y exitosas que ha habido en el pasado, consideró que México puede aplicar alrededor de 10 millones de vacunas por mes; sin embargo, si se aplican 10 millones de vacunas se protege a esas personas, pero también se empiezan a proteger al resto porque las posibilidades de contagio disminuyen.

Desde su punto de vista, se va a tener que convivir con la pandemia de coronavirus tal vez por 7, 8, 9 meses, un año, dependiendo de qué tan rápido se encuentra la vacuna y se podemos aplicar, lo que cambia la perspectiva de las actividades en diversos sentidos, mismas que se tienen adaptar para que la economía pueda ir operando en condiciones diferentes.

Crecimiento económico y empleo 2020

De acuerdo con el Secretario de Hacienda los datos del Índice Global de Actividad Económica (IGAE) traen una caída de 7.9% para agosto y de 6.9% para septiembre, lo que da una caída implícita de alrededor de 8.2% para el tercer trimestre que va justo en línea con su estimado que se había presentado para el año.

“Entonces, si lo recordamos, hay una caída abajito del cero para el primer trimestre, después 18.7 en el segundo trimestre, 8.2, y con una caída por abajo del 4 por ciento esto va justo en los números que nosotros estamos esperando una caída de alrededor del 8 por ciento para la totalidad del año” señaló el ejecutivo.

También detallo que ya se han recuperado ya casi 8 millones de empleos de los que se perdieron en el cierre durante el periodo de sana distancia en nuestro país, recordando que durante el periodo de sana distancia hubo dos efectos, el 57% de los trabajadores mexicanos están en el sector informal y solamente el 43% en el sector formal, saliendo casi 12 millones de personales del sector laboral, de la población económicamente activa, de los cuales casi 8 millones ya se reincorporaron al mercado laboral.