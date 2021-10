Saber endeudarse

El crédito debe ser un aliado, no simplemente es bueno, es necesario para poder crecer, pero se debe tener conciencia de su uso, porque…. es tan corto el amor y tan largo el olvido, ya que se disfruta lo adquirido en el corto plazo, pero se paga en un tiempo mayor.

El jueves 21 de octubre en el programa de #BancaExplica, el presidente de la Asociación Nacional de Educadores Financieros, Gianco Abundiz Cabrero, toco el tema de cómo aprovechar y sacar mayores beneficios a un crédito, https://www.facebook.com/AsociacionBancosMx/videos/397346418594640

Abundiz, señaló que hay personas que viven para pagar deuda, porque de acuerdo a sus encuestas actuariales, el 95% de las personas que llegan a endeudamientos exorbitantes, lo hacen por mal gastar, no por una emergencia real que los obligó a realizarlo, de esta forma trabajan ¡Para los Acreedores!.

El crédito se utiliza para genera bienestar que no significa gozar ahorita y tener posteriormente problemas, también debe ser fundamentalmente para formar un patrimonio.

De esta forma, hay que tener conciencia de lo que se desea adquirir vía crédito, preguntándose cada vez que suceda:

¿Lo Necesito?

¿Lo puedo pagar?

Las combinaciones que se pueden realizar son: Si lo necesito y lo puedo pagar…cómprelo; Si lo necesito, por ejemplo, se descompuso el refri, no lo puedo pagar…adquiéralo vía crédito de nómina, personal; no lo necesito y si lo puedo pagar…. piénselo, porque el dinero es un bien escaso y hay que cuidarlo; no lo necesito, no lo puedo pagar….es la reina de las torpezas porque se endeuda por algo que no necesita y puede ser un capricho.

Al solicitar un crédito se debe fijar en el plazo y la tasa de Interés, porque a mayor plazo se puede pagar menos mensualmente pero se eroga más. De esta forma para un crédito automotriz el plazo sugerido es de 3 años, para el hipotecario de 15 a 20 años y el de nómina a 3 años.

Con respecto a la tasa de interés, señaló que es la variable más importante y de decisión, porque es la que nos van a cobrar; resaltando que hay que tomar precaución cuando no se verifican condiciones financieras del solicitante, el costo va a ser muy elevado, además de que siempre se debe comparar para tomar la mejor decisión.

Estableció que el plazo y la tasa de interés tienen una relación pero se debe considerar el flujo de efectivo del solicitante, para cubrir el compromiso adquirido.

También se debe conocer lo que pagaremos por un Crédito, el cual es el Costo Anual Total, CAT, que incluye la tasa de interés, los gastos, las comisiones y otros conceptos, por lo que la tasa de interés que nos indican podría ser del 8%, pero al tomar en cuenta los otros factores es del 11%, CAT.

Para determinar la capacidad máxima de endeudamiento, se debe tomar el 30% de los ingresos cómo el nivel máximo y de preferencia el 25% para tener un margen de maniobra y capacidad de afrontar imprevistos.

Además se debe cuidar en no caer en deudas sin control, porque las deudas quitan la tranquilidad y en el extremo la vida por exceso de stress, por lo que es nuestra responsabilidad evitarlo.

Otro aspecto que debemos realizar es saber cómo está nuestro historial crediticio, a fin de evitar problemas por suplantación o robo de identidad, el cual puede ser verificado sin costo alguno una vez al año.

Los tipos de crédito que se otorgan son de productos, hipotecario, automotriz, nómina, personales y prendario, seleccionando el que nos de bienestar y patrimonio, en base a nuestra capacidad de pago, buscando elegir créditos en pesos y a tasa fija.

En relación a la tarjeta de crédito precisó que no son una extensión del ingreso, es un crédito revolvente y genera una deuda de consumo.

Recuento

¿Qué hacer si ya tengo problemas?

Consolidar

Negociar

Hipoteca

¡No es más Rico el que Gana más…Sino el que Sabe Gastar!