Rumbo a la XXX Convención Nal de Canadevi

Propone Gonzalo Méndez el “Instituto de los No asegurados”

¿Será viable bajar las tasas en Infonavit?, también opina

Gonzalo Méndez Dávalos, presidente de Canadevi

Por Mariel Zúñiga

Rumbo a la realización de su XXX Convención Nacional el dirigente de Canadevi próximo a la reelección (el 12 de febrero contiende como planilla única”, Gonzalo Méndez Dávalos viene haciendo propuestas que pueden convertirse en todo un eje del Programa Nacional de Vivienda, me refiero a la creación del “Instituto Nacional para Trabajadores sin Seguridad Social”.

Este tiene una gran relevancia porque ha encontrado eco en el Secretario de la Comisión de Vivienda de la Cámara baja, el morenista Alejandro Carvajal también líder de los legisladores poblanos.

Méndez Dávalos propone algo interesante: irlos regularizando no sólo en cuanto a tener el acceso a crédito para comprar una casa, un departamento sino para incorporarse a la seguridad social, a servicios de salud, a cotizar para jubilarse y pensionarse y también para ir pagando impuestos e incorporarse a la base de contribuyentes. Viéndolo de manera integral se puede concebir mejor.

Porque por otra parte el diputado ha puesto un cuestionamiento, pero de mucho peso: cómo se puede sostener el funcionamiento de ese Instituto si no hay presupuesto ni siquiera suficiente para la vivienda, dicho por él ahora previo al debate por el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2020.

Así, que si se redondea la propuesta realmente resulta no sólo interesantes sino con las piezas adecuadas proporcionadas también por los organismos oficiales y gubernamentales correspondientes, este es un proyecto factible.

Además, el dirigente de los más de mil desarrolladores de la vivienda propone fórmulas a las que se puede sumar a Organismos Nacionales de Vivienda (Onavis) tales como Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) de quien se están esperando propuestas para financiar a la economía mixta (por ejemplo, a los que ganan salarios y además propinas tales como meseros, valet parking, estilistas, etc.) o a los que suman diversos ingresos que pueden comprobar sólo en parte. Ya se esperaban desde 2019, desde el 1er año de gobierno estrategias aportadas por SHF así que las propuestas se esperan sobre la mesa y deberán sumar las inquietudes o aportaciones tanto del Legislativo (diputado Alejandro Carvajal) como del propio Gonzalo Méndez, presidente de Canadevi que también sugiere el desarrollo de un esquema financiero para economías mixtas y no afiliados, que fomente la participación de la banca comercial en la atención de este mercado; también propone aprovechar la iniciativa del Infonavit, para usar el ahorro de las más de 32 millones de subcuentas de vivienda de las personas que ya no cotizan activos de Infonavit, Fovissste o Issfam, para enganchar una casa a través de un crédito con la banca comercial.

Y la idea también del líder empresarial respecto a que este año, el 2020 será un año financiero, nos da indicios de cómo se prevé la participación y notas que surgirán a lo largo del año, para empezar desde la Convención de Canadevi de todos los ONAVIS, Infonavit, Fovissste, SHF, Conavi, etc. Para empezar, recuerden que está por someterse a debate la propuesta de Carlos Martínez Velázquez, director del Infonavit para reducir las tasas de interés de los créditos hipotecarios. Aún no se debate en el Consejo, pero según González Dávalos todo apunta hacia allá. Es una discusión de la que sabremos en breve porque tiene gran repercusión para los derechohabientes, incluso en las fórmulas cofinanciadas con la banca comercial.

¡En fin! que tendremos mucha tela de donde cortar a partir de la Convención Canadevi de lo que reportaremos desde León, Guanajuato.

