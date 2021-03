La vida independiente o la búsqueda de ella es un gran paso en la vida de cada ser humano, sin embargo las condiciones de la sociedad, la economía y el nivel de ingresos a dado paso al estilo de vida denominado, roomies.

Jóvenes y no tan jóvenes que buscan reducir gastos, acercarse a el trabajo o escuela, una ventana a la independencia, para tener una mejor calidad de vida, los roomies (Compañeros de cuarto) es una tendencia que ha venido creciendo a lo largo de los años, en 2018 estos se habían incrementado 65% en la ciudad de México.

Esta tendencia toma mayor terreno, de acuerdo con datos del Inegi, de cada cien hogares al menos siete es correspondiente, lo que significa que esté formado por dos o más personas sin relaciones de parentesco.

No es para menos que esta tendencia vaya en aumento, debido a los altos costos de la vivienda dentro de las ciudades más pobladas ejemplo de ello es la Ciudad de México, quien encabeza el segundo lugar con más población en la república, sin embargo esta ciudad también concentra la vivienda más costosa.

Te puede interesar:¿Cómo es la vida de un roomie?

De acuerdo con el Vivanuncios, una vivienda en la ciudad de México se encuentra en un estándar de precios desde el millón de pesos hasta los 80 millones de pesos, dependiendo la colonia, lo que se traduce en que el aspirante a un crédito hipotecario debería tener ingresos por el orden de los 15 UMAs, es decir, 38,527 pesos mensuales.

Para un crédito del Infonavit por un monto de 2 millones 000,049 pesos, el trabajador debe contar con un ingreso mensual de 64,212 pesos.

Esto contrasta con el nivel de ingresos que percibe la población mexicana, de los 47 millones de trabajadores en México sólo 4 de cada 100 (3.7%) ganan más de 15,429 pesos mensuales, equivalentes a 5 salarios mínimos, y 29 de cada 100 mexicanos (29.2%) perciben como máximo 3,080 pesos mensuales de sus empleos.

Te puede interesar:¿Cuáles son los requisitos de Unamos Créditos y como efectuarlo?

Esto es uno de los factores por lo que muchos jóvenes independientes buscan la vida compartida aunque no conozcan con quien la comparten, Tal es el caso de Álvaro Bravo, cuenta que lleva más de diez años en el tiempo ser roomies, su entusiasmo a la independencia lo llevó por optar a la vida de roomie, entendiendo este término como el compañero con el que comparte una vivienda.

Recuerda haber iniciado su vida de roomie después de haber tenido que dejar una relación de pareja, que si bien no fue un matrimonio legalizado, conlleva varios años de relación, fue ahí cuando comenzó su vida como roomie, menciona Álvaro.

Álvaro recuerda haber convivido durante este tiempo con tres personas diferentes en todos los casos, él nunca escogió compañeros de vivienda, y es que menciona que lo principal al tener que escoger este estilo de vida es buscar la vivienda que cubra tus necesidades antes que con quien se va a compartir.

Ante la situación de compartir vivienda con otras personas y la necesidad de comprar una vivienda con mayor costo a los percibido por los aspirantes a un crédito hipotecario surgió Unamos crédito, con el que dos personas que no mantiene lazo jurídico puedan acceder a un crédito de mayor monto.

También puedes leer:UNAMOS Crédito de Infonavit, conoce sus características

A esta oferta de crédito, los roomies lo ven con buenos ojos, y si bien este estilo de vida se ha observado como un modo pasajero o la vía hacia la independencia consolidando una vivienda individual, para otros este estilo de vida es una alternativa en el que se pueden obtener mejores beneficios, debido a que la compra de vivienda cercana a la ciudad, presenta uno de los mayores retos e incluso un sueño alejado a la realidad de quienes no presentan un sueldo suficiente para alcanzar los costos de la vivienda cercana a la ciudad.

Álvaro menciona que si tuviera la oportunidad de acceder a un crédito como unamos crédito, lo aceptaría, debido a que la necesidad de tener un patrimonio dentro de las áreas donde se concentra mayor oferta de trabajo es de suma importancia, sin embargo declara que no es una decisión a la ligera puesto que necesita encontrar esa relación que si bien no es jurídica si de confianza y compromiso por parte de ambos beneficiarios, pero que no descarta la viabilidad para acceder a una mejor calidad de vida.

Consulta toda la información de En Concreto