México debiera estar mejor preparado en el tema de contenido nacional

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales ( Concamin), José Abugaber Andonie, aseguró que aunque hasta ahora, no se han resentido los efectos de la invasión a Ucrania, de prolongarse la guerra, que además ahora ya no es solo de armas sino económica, se romperán aún más, las cadenas de suministros y vendrá un severo desabasto en todos los sentidos.

El líder de los industriales del país, indicó que, ante el impacto que se va a generar, México debiera estar mejor preparado en el tema de contenido nacional donde solo tenemos 25% y ante escenarios como el que se presenta ahora, debiéramos estar preparados para no depender de otras naciones ni en insumos ni en nada.

“Eso nos va a pegar porque en una guerra, donde se cierren todas las fronteras, pues qué vamos a comer, cómo vamos a producir, esto se va a complicar con la situación de aumentar petróleo , subirán los precios de las materias primas y si hoy no tenemos chips por culpa de la pandemia , pues imagínate con una guerra , menos se van a mover los países y hoy hay una guerra que también se llama financiera “, señaló.

En conferencia de prensa, en el marco de la firma de una Alianza con Uniclick-Unifin, para el acceso de financiamiento a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), el dirigente empresarial, destacó que esta guerra económica, traerá altos costos, cuando estamos apenas saliendo de la pandemia, por lo que hizo votos porque el conflicto se resuelva a la brevedad.

De no ser así, Abugaber Andonie, reconoció que, en un par de meses, se estaría viendo una afectación en las cadenas de suministro, que agravará la que se tiene por los estragos del Covid-19 frente a un aumento en los costos de producción por el alza del petróleo, la inflación y costos de insumos internacionales,

“Sus grandes costos van a afectar si se aumenta o las tensiones continúan, definitivamente si va haber tropiezos y no quiero ser negativo, pero es por lógica que va haber tropiezos mundiales en todos los sentidos, se va a venir una cadena de desabasto en general no hoy, ya la tenemos pues no quiero saber con una guerra larga, en ese sentido los empresarios no tenemos stock suficiente como para soportar esto “, agregó.