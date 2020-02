Interesante debate de la Reunión Nacional del Sector Empresarial *Reacción a nuevos créditos Infonavit

AGENDA

Hoy miércoles arranca en Mérida la Reunión Nacional del Sector Empresarial 2020

¿Cómo ve la banca los nuevos productos de Infonavit?

Por Mariel Zúñiga

Foto (En Concreto): Carlos Gutiérrez Ruiz, Director del Sector Empresarial de Infonavit

Hoy comienza la Reunión Nacional del Sector Empresarial del Infonavit que lidera Carlos Gutiérrez Ruiz desde Mérida, Yucatán. Se prevé un interesante debate donde el tema central girará alrededor de plantear las estrategias de regeneración urbano-habitacional integral de grandes conjuntos de vivienda social en México.

La meta es transformar el reto de analizar su deterioro en un área de oportunidad para el sector de la construcción y una posibilidad de mejorar las condiciones de vida de las comunidades.

Un segundo objetivo es analizar las políticas, estrategias y programas que podrían desarrollarse regionalmente en la materia, mediante el conocimiento de intervenciones urbanísticas y financieras emprendidas en México y otros países.

Y un tercer objetivo el que se refiere a repensar el diseño y funcionamiento de las ciudades, a través del rol que juegan los gobiernos nacional, estatales y locales, así como los sectores privado y social que integran el ecosistema de financiamiento de la vivienda.

Lo relevante también es la participación de expertos internacionales. Participan expositores de países como Chile y Francia además por supuesto de ejemplos nacionales

Los representantes de Francia serán Franck Caro, Director General Adjunto de Desarrollo Urbano, Etablissement public d’aménagement Paris-Saclay y ex Director de Estrategias, Agencia Nacional de Renovación Urbana (ANRU), Francia y Nicolas Binet, Director del Grupo de Interés Público (GIP), Marseille Rénovation Urbaine (MRU), Francia.

Por parte de Chile estarán mañana Ignacio Moulian, Programa de Recuperación de Barrios, Departamento de Gestión Urbana, División de Desarrollo Urbano, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, República de Chile y Mónica Bustos Peñafiel. Experiencia de diez años en Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano de Chile en Recuperación de Barrios. Actualmente es académica en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en la Universidad de Chile en el tema vivienda pública.

Los organizadores prevén una asistencia de más de 200 empresarios. Y desde luego la DSE cuenta con el respaldo de las Cámaras y Confederaciones del sector como son: Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin); José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco); Gustavo A. de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex); Eduardo Ramírez Leal, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y Gonzalo Enrique Méndez Dávalos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi).

Por Cierto…

En estos últimos días he platicado con algunos funcionarios de la banca y no están totalmente convencidos con los nuevos programas del Infonavit. No están participando aún y analizan con lupa esquemas como #UnamosCréditos y el que próximamente se lanzará acerca de utilizar la subcuenta de vivienda por aquellos derechohabientes que la tenían abandonada para que sea la banca la que origine el crédito hipotecario. Hay cierta desconfianza en la instrumentación. Por supuesto que el aval lo tienen del Comité de crédito de la ABM, pero están analizando si es seguro y redituable participar.

Por su parte para el Infonavit estos esquemas responden a las necesidades de la nueva composición de la población, pero hay que ver los temas legales etc, etc.

Alla en Mérida también participará José Antonio Revah, director de Fundación Hogares.

El lunes expondremos cuál es la respuesta ante “la guerra de tasas de interés hacia la baja” para conocer si realmente está impulsando al mercado hipotecario y adquisición de vivienda.

¿Cómo participará la banca en los nuevos programas que proponen Infonavit y Fovissste?

