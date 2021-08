Retiene SAT saldos a favor de empresas y retrasa citas que se venden en 15 mil pesos

La Iniciativa privada del país, contadores públicos, Barra de abogados y el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), denunciaron que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) está obstaculizando el proceso de devolución de saldos a favor a las empresas, afectando la liquidez de las Mypimes por lo que urgen al brazo fiscalizador de Hacienda, a agilizar las citas para los contribuyentes para concretar la devolución del IVA.

En una encuesta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), se ressalta que 87% de los empresarios consultados han encontrado dificultades para obtener una cita, las cuales denunciaron, llegan a venderse hasta en 15 mil pesos.

Por ello, el IMEF, la Barra Mexicana de Abogados (BMA), la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), el Colegio de Abogados de México (INCAM), el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) y Coparmex, exhortaron al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a resolver con celeridad la escasez de citas para contribuyentes y la devolución de saldos a favor a las empresas que desde el año pasado, fueron detenidos los trámites administrativos gestionados ante el SAT, a raíz de la pandemia.

En conferencia de prensa conjunta, Juvenal Lobato, presidente de la comisión fiscal de Coparmex, dijo que el gobierno debe dejar de financiarse a costa de las empresas y facilitar las devoluciones de los saldos a favor a las que legítimamente tienen derecho los contribuyentes.

“Esto incide directamente en la liquidez de las empresas y no puede permitirse que siga tardándose esto, a costa de los contribuyentes y este financiamiento que no nos parece correcto de parte del gobierno. Obstaculizar las devoluciones es una conducta moralmente cuestionable, no estamos hablando de cantidades que no tengan derecho a solicitar los contribuyentes, estamos hablando de dinero que pertenece a los contribuyentes”, indicó.

Claudia de Buen, presidenta de la Barra Mexicana de Abogados, indicó que ante estas negativas del SAT a devolver el saldo a favor, un contribuyente en Chiapas se amparó para que le regresaran su dinero.

“El juez sexto de Distrito le concedió el amparo porque llevaba desde diciembre del año 2020 intentando sacar una cita y hasta marzo no lo había logrado, es decir, tardó más de cuatro meses en conseguir una cita. También nos enteramos de que las citas también se venden, la gente compra espacios y se los vende a otras personas, se está llevando a la corrupción en algo tan importante como es el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales”, indicó.

Moisés Castro Pizaña, presidente de la ANADE, señaló que muchas empresas están hoy muy preocupadas, son empresas cumplidas que llevan años siendo responsables con sus obligaciones.

“No solo en materia fiscal, están un poco confundidas, preocupadas e inquietas ante el incremento de la criminalización de la actividad empresarial. Hoy muchas empresas que tienen el derecho de exigir la devolución de saldos al SAT, prefieren u optan por no hacerlo por temor a que se les inicie una revisión fiscal y sin ninguna justificación se les puede iniciar una investigación de carácter penal”, alertó.

Coincidieron en que con este incumplimiento por parte del SAT, se está dando un impacto negativo en la operación de las empresas, además de un grave impedimento para cumplir con lo establecido en la reciente reforma en materia de subcontratación.

Entre los hallazgos de la encuesta de Coparmex, 65% ha tardado más de 30 días para lograrla y, una vez obtenida, 78 % señaló que le fue asignada por lo menos un mes después y 64 por ciento han escuchado de actos de corrupción para que se les otorgue la misma.

Destacaron que las citas son indispensables para trámites muy específicos, pero tienen consecuencias importantes para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, como son los casos de la obtención de e-firma, cualquier cambio al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y para la presentación de declaraciones, entre otros.

Por lo que la falta de citas puede convertirse en un impedimento para la operación de un negocio -por ejemplo, la inscripción de empresas de nueva creación, facturación y timbrado de nómina, así como derivar en incumplimientos de normas formales que ameritan la imposición de multas e incluso en que, si no se presentan ciertos avisos, una operación tenga diverso tratamiento fiscal (por ejemplo, el caso de fusión).

Las organizaciones reconocieron que la actual pandemia y la nueva ola de contagios por SARS COV-2 representan una problemática importante para la atención personal a los contribuyentes; sin embargo, y tomando en cuenta que la actividad tributaria es una actividad esencial que no puede suspenderse durante la vigencia de la pandemia, si puede reducirse el catálogo de trámites que requieren la obtención de cita o migrar trámites presenciales a medios digitales.

Esto, generando la figura de citas virtuales, es decir en lugar de asistir a las instalaciones, que se realicen a través de una videollamada y que el funcionario atienda al contribuyente a distancia; así como considerar la apertura de sedes alternas con unidades móviles para la creación de la e-firma y llevar a cabo altas de personas morales, entre otros servicios.