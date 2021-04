Para obtener un crédito por parte del Banco Inmobiliario Mexicano (BIM) se debe contar como primer requisito la experiencia de dos años en el ramo

Has oído del crédito puente, este se facilita a un desarrollador de vivienda, para la construcción o de terminación de proyectos habitacionales, en el caso del Banco Inmobiliario Mexicano (BIM), este otorga hasta un 65% del valor del proyecto, el cual se da mediante ministraciones por avance en un plazo de hasta 42 meses, del 65% se dispone un 20% en modo de anticipo.



“Para el crédito se hace una avalúo, en el que se obtiene el valor comercial, si cada vivienda vale un millón y tenemos 100, pues es tal cantidad de valor y de ahí con fórmulas matemáticas sencillas se obtiene el valor y de ahí el 65%”, mencionó Gregorio Sánchez, director corporativo de Negocios de BIM, en entrevista para #GrupoEnConcreto.

Gregorio Sánchez



Para obtener un crédito por parte del Banco Inmobiliario Mexicano (BIM) se debe contar como primer requisito la experiencia de dos años en el ramo, y posteriormente se realizan una serie de evaluaciones y requisitos:



El primer paso es la precalificación desde el punto de vista financiero, en el que se requiere presentar los estados financieros de los últimos tres años, una solicitud de crédito y la revisión del buró de crédito la cual es otorgada por BIM Banco.



“Esa precalificación se hace en dos o tres días hábiles, en promedio y de ahí nosotros corremos una serie de criterios básicos de elegibilidad. A qué me refiero, habrá plazas a las que nos cueste más trabajo entrar, habrá número de viviendas, monto de crédito, lo perfilamos y cuando nosotros les contestamos de manera que es viable y puede seguir con su trámite, ahora si toda la información técnica, financiera y global, para hacer los dictámenes”, mencionó Luis Ángel Mecinas Cruz director corporativo de Crédito y Área Técnica de BIM Banco.

Luis Ángel Mecinas



Son tres criterios claves en los que BIM Banco se fija al momento de otorgar un crédito, los cuales son: lo financiero, ya que deben de ser empresas bien capitalizadas y sanas; legales ya que se debe tener certeza que la tierra sea propia o tenga un fideicomiso, y por último la construcción.



“Una vez que veamos que estos no tengan problema, se le acerca a los órganos colegiados” comentó Gregorio Sánchez.



BIM Banco otorga respuesta en un lapso de 20 días hábiles, “a veces somos rápidos dependiendo de la complejidad del proyecto, esto incluye incluso visitas al proyecto, hacer un levantamiento de todo un estudio de mercado, estudios de avalúo, una carpeta completa y correcta, para estar lista para firmar y desembolsar” puntualizó Luis Ángel Mecinas Cruz.



Hoy en día BIM Banco, cuenta con 464 promotores y un ticket promedio de un millón o un millón 100, aun que otorga financiamiento a la vivienda desde interés social, hasta vivienda media residencial.



Una radiografía de BIM al sector después de la pandemia



Si bien se ha escuchado de las bajas económicas que se produjeron a raíz de la pandemia por COVID-19, para algunos desarrolladores fue un buen año, y si no fuera por la falta de inventario estos hubieran tenido mayores volúmenes de venta, comentó Gregorio Sánchez, en entrevista para #GrupoEnConcreto.



De acuerdo con Luis Ángel Mecinas Cruz, uno de los retos, al que se enfrentaron los desarrolladores durante la pandemia fue la falta de permisos, en el que los proyectos a punto de finalizar sufrieron el paro en actividades de venta, ya que estos no tenían certeza sobre la fecha de obtención de estos.



“En el tema de los registros de propiedad en condominio, las notificaciones ante notarios hubo un frenó ,algunos municipios trabajaron a menos del 10%. Entonces, donde mayor afectación tuvo, fue en los proyectos ya casi terminados, se detuvieron por lo que no pudieron vender, los desarrolladores no solo tenían la presión de quienes tenían la preventa, sino también la fatal de venta, ya que no se tenía la certeza de tener el régimen, ahí nosotros tuvimos que reaccionar y comenzar a dar plazos, no nos quedó de otra, ampliar los plazos que tenían originalmente pactados, organizar plazos de salida”.



En lo que respecta a apoyos Covid-19, los expertos recordaron que acataron los créditos ofrecidos por la banca, como lo fue diferimientos de interés de cuatro o seis meses, con lo que ayudaron a sus acreedores a tener menor carga financiera.



En lo que respecta a sus perspectivas, mencionaron ver este 2021, con mucho positivismo, en el consideran obtener una derrama económica de diez mil millones de pesos por crédito puente, sin embargo recomendaron tomar en cuenta aun los cambios en los mercados con más modificación a la ley del Infonavit.



“Lo vemos muy positivo, el año pasado tuvimos una derrama de 6 mil millones de pesos, hoy programamos una derrama de diez mil millones de pesos, en crédito puente afortunadamente vemos que cada mes se acercan los empresarios” finalizó Gregorio Sánchez, director corporativo de Negocios de BIM.