De acuerdo con encuesta, obtiene su gobierno 6.7 promedio, se pronuncia por más revolución de conciencias

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que “estamos bien calificados, pero aspiramos a convencer a más gente a que se vaya creando más conciencia, que haya más revolución de las conciencias a informar, orientar, concientizar”.

Al ofrecer un informe para recordar el tercer aniversario de su triunfo electoral, el mandatario dio a conocer los resultados de una encuesta telefónica encargada por su gobierno, que dijo, se terminó de levantar hace tres días y de la que se desprende que en una escala del 0 al 10, donde 0 significa que lo hace muy mal y 10 muy bien, se les preguntó: ¿qué calificación le daría al presidente de la república?

Las respuestas arrojaron 6. 7 promedio, en tanto que respecto a la revocación de mandato se les preguntó ¿Si hoy fuera la consulta para valorar el trabajo del presidente, usted votaría porque renuncie o que termine su sexenio?

Respondieron que continúe 72.4”, porque renuncie 22.7%, no le importa o le da igual 1.1% y no sabe o no contestó, 3.8%.

En materia económica, resaltó que casi todos los pronósticos para este año coinciden en que la economía crecerá alrededor del 6% y subrayó que no se ha contratado deuda pública adicional; como no sucedía en tres décadas.

“El peso no se ha devaluado durante los primeros dos años y medio de nuestro gobierno, y el salario mínimo ha aumentado en 44% en términos reales, como no se veía en 36 años; no hemos aumentado en términos reales los precios de las gasolinas, el diésel, la luz; el gas ha aumentado por encima de la inflación, vamos a corregir pronto”.

Expuso que desde el inicio de su administración, el índice de la Bolsa de Valores ha crecido en 20%; la inflación se mantiene estable; la tasa de interés que fija el Banco de México se han reducido durante nuestro gobierno en 3.75%; las reservas del Banco de México a finales de la administración pasada, el 30 de noviembre de 2018 eran de 173 mil 775 millones de dólares, el día de hoy son de 192 mil 886 millones de dólares. Es decir, continuó, han aumentado 11%.

Informó que de los 20 millones 613 mil 536 trabajadores inscritos en el Seguro Social, antes de la pandemia, se perdieron un millón 395 mil 404 empleos, pero ya hemos recuperado 957 mil 248, 69%, de modo que solo nos faltan 438 mil 156, 31%, para estar como antes de la crisis sanitaria.

Dijo que después de las elecciones ya se cuenta con la seguridad de que en el Congreso será aprobado el presupuesto destinado al desarrollo del país y al bienestar del pueblo; se les ganó en buena lid, porque el pueblo es sabio.

Dijo que no podrán detener las ayudas destinadas a los pobres; no podrán desaparecer como lo querían, la pensión a los adultos mayores, a las niñas y niños con discapacidad, las becas para estudiantes de familias pobres, ni la atención médica y los medicamentos gratuitos.

“Tampoco podrán frenar el programa Sembrando Vida ni el de Jóvenes Construyendo del futuro ni el aeropuerto Felipe Ángeles; ni el Tren Maya ni el Banco del Bienestar ni el Internet para Todos ni el proyecto del Istmo de Tehuantepec ni nada, nada, que vaya destinado a los pobres a los que aborrecen porque, con honrosas excepciones, los conservadores son clasistas, racistas e hipócritas, como bien dijo en una de las pocas veces que trató el tema, el presidente Juárez.

“Lo cito textualmente: Los ricos y los poderosos ni sienten, ni menos procuran remediar las desgracias de los pobres… podrá suceder que alguna vez los poderosos se convengan en levantar la mano sobre un pueblo pobre, oprimido, pero eso lo harán por su interés y conveniencia. Eso será una eventualidad que nunca debe servir de esperanza segura al débil”.