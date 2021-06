Repuntarán ventas en industria automotriz: ANPACT

la venta al mayoreo de vehículos pesados durante mayo alcanzó un total de 2,687 unidades

El sector automotriz nacional comienza a ver una luz en el túnel tras la caída generada por la crisis sanitaria y estiman que para el segundo semestre del año, repuntarán las ventas, sin embargo, admiten que mientras Estados Unidos ya se subió en el tren del crecimiento económico y encendió los motores, las expectativas no serán favorables si México no replica ese éxito y no modifica la NOM 44 que entra en vigor en enero del 2022 y el país sigue sin tener suficiente diesel de ultra bajo azufre.

El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses y Tractocamiones (ANPACT), Miguel Elizalde, urgió al gobierno federal a tomar una decisión en torno a esa medida ambiental ya que resulta “incongruente e irresponsable que no tengamos esta certeza y asumimos que no se puede obligar a los transportistas a cumplir lo imposible”, además de que van tarde en cuanto a la producción ante esa falta de certidumbre por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) afectando las exportaciones.

“Esperemos nosotros poder tener certeza jurídica a la brevedad, sinceramente la postura de toda la cadena de valor creemos que es la que va a ayudar a reducir más las emisiones, recordemos que la edad promedio de la flota es de 19 años entonces si se renueva por un Euro 5 EPA 7 , reduces partículas. Va recuperándose la renovación pero si le agregas esta variable va a impactar enormemente. La solución es sencilla a un problema muy complejo y si no hay coordinación , habrá más contaminación, entonces, necesitamos planear la producción y se requieren ajustes en la norma porque ya mañana va a ser demasiado tarde pues de lo contrario todos saldremos afectados porque sin combustible no habrá tecnología que funcione correctamente”, dijo.

Señaló que la ausencia de claridad en cuanto a la NOM 44 está retrasando la producción en las plantas desde hace más de un año y vamos tarde por lo que no se puede obligar a los transportistas a cumplir con lo imposible y la opción es que quien pueda renovar con euro 6 EPA 10 lo haga y quien no se mantenga con los combustibles con los que se opera euro 5 EPA 7.

“Este año se estiman alrededor de 30 mil, por supuesto que se está reduciendo la inversión cuando nuestro vehículos son un bien productivo, no son un bien de lujo entonces si se inhibe la inversión en la renovación de la flota y cuando eso sucede se incrementan las emisiones de los vehículos y si a eso se obliga al uso de un combustible que no hay, también se aumenta la contaminación”, precisó.

El líder de la ANPACT, informó que la venta al mayoreo de vehículos pesados durante mayo alcanzó un total de 2,687 unidades que comparadas con las 734 vendidas durante el mismo mes de 2020, representan un incremento del 266.1%. Las ventas acumuladas al mayoreo de vehículos pesados alcanzaron 11,534 unidades, lo que significa un incremento de 57.2% comparadas con las 7,339 comercializadas durante los primeros cinco meses de 2020.

Por su parte, Guillermo Rosales, director adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA), en entrevista virtual, confió en que con el avance de la vacunación en las zonas turísticas, se frene el deterioro que ha tenido el transporte de pasajeros y los resultados sean más positivos para el primer cuatrimestre de este año en un mayor número de vehículos ligeros, empresas de renta diaria, demanda de automóviles, camionetas destinadas a pasaje de carga y de manera marginal a pasajeros que cambien su flota.

Por lo pronto, señaló que hay factores que están impactando favorablemente en el mercado automotor de vehículos ligeros y pesados.

“Hay un motor importante que es la economía norteamericana que está generando una mayor demanda de manufacturas hechas en México y esto incide en los requerimientos de transporte terrestre para mover esa carga destinada a la exportación. Por otro lado, tenemos un mejor avance en la vacunación y eso incide en una mejor percepción no solo de los consumidores sino también de los propios inversionistas que en mayo observan una mejor condición en comparación con el año pasado y también se ven resultados en inversión fija bruta, una lenta recuperación en la generación de empleo y son factores que nos llevan a esperar que el segundo semestre tenga un mejor comportamiento”, acotó.

El líder de AMDA, dijo que incluso el mercado de 32 mil unidades que hoy proyectan vender pueda ser mayor y se coloquen hasta 34 mil unidades, siempre y cuando se resuelvan los factores limitativos por que la pandemia no ha terminado y seguimos expuestos a un nuevo brote que afecte lo que se está avanzando.