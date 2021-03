Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció que dejará la dependencia tras dos años y tres meses y 15 días en el cargo, que de acuerdo con información difundida hoy en diferentes medios, deja el cargo para contender por la presidencia municipal de León Guanajuato en las elecciones del próximo 4 de junio. Lo relevará en el cargo Surit Romero, hasta hoy subprocuradora de Servicios.

En un video mensaje donde está acompañado por Surit Romero y por el subprocurador de Verificación y Defensa de la Confianza, Cuauhtémoc Villarreal, Sheffield, dijo que durante su gestión “hemos llevado la Cuarta Transformación a través de la Profeco desde Tijuana hasta Mérida, empoderando todos los consumidores de esta gran nación.

“Y ahora el Presidente ha tenido a bien que la encargada de despacho aquí en la Profeco, sea mi subprocuradora de servicios, Surit Romero, como también el resto del equipo continuará trabajando, con eficiencia, profesionalismo y responsabilidad.

“De manera muy particular, me he asegurado que se continúen realizando, día con día, como hasta hoy, todos los trabajos de verificación en materia de combustibles que ha venido llevando a cabo Cuauhtémoc Villarreal, ahora como sub procurador de Verificación y Defensa de la Confianza.

“Y eso se lo podemos garantizar porque también lunes con lunes continuará ahora dando Suri Romero el Quien es Quien en los precios del gas LP y de la gasolina de alto, bajo octanaje y del diésel. Y con el mismo esmero de profesionalismo, cero tolerancia a quien no de litros completos”.