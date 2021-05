Remesas, respiro para economía nacional: Concanaco-Servytur

Se propicia una mayor producción de bienes y servicios, lo que incide en la recuperación de empleo y en el crecimiento económico

La economía mexicana en el primer trimestre de 2021 se vio reforzada por las remesas que los mexicanos en el extranjero enviaron de enero a marzo, que según cifras del Banco de México ascendieron a casi 11 mil millones de dólares, recursos que ayudan a incrementar el consumo interno de las entidades, aseguró el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), José Manuel López Campos.

“Este incremento en el consumo interno propicia una mayor producción de bienes y servicios, lo que incide en la recuperación de empleo y en el crecimiento económico. El envío de dinero del extranjero, principalmente de connacionales que radican en los Estados Unidos, fue un alivio para miles de familias que se vieron afectadas por la parálisis económica y productiva que se vive en el país por el Covid-19”, señaló.

En ese sentido, el líder del comercio establecido del país, mencionó que aun cuando algunos giros comerciales y de servicios ya están activos, se sigue resintiendo, en el inicio de año, la contracción de 8.5 por ciento del P.I.B. de 2020 por los meses de crisis que se tuvieron por el Covid-19, y los montos en dólares que llegaron en estos primeros meses del año significaron un alivio, para sus familiares y comunidades de origen.

López Campos resaltó que, contra lo pensado desde el inicio de la pandemia en el 2020, donde las expectativas eran de disminución de las remesas, estas muestran un comportamiento muy positivo, con cifras récord en algunos meses del año pasado y de este 2021, en el mes de marzo se tuvo la cantidad más alta mensual desde 1995.

“Las divisas que llegan del extranjero son un respiro para miles de negocios locales, principalmente del comercio, pues las familias que reciben ese dinero lo usan en su mayoría para adquirir productos de la canasta básica, lo cual beneficia en su mayoría a los pequeños negocios del sector”, mencionó.

El líder de la Concanaco, agregó que para México, las remesas representan un alivio, sin embargo, demuestra que la economía mexicana todavía está en reactivación y tardará muchos meses más para la recuperación de los ingresos perdidos en el último año.

Sin embargo, advirtió que de no reactivarse los sectores que siguen con restricciones y no aplicar políticas públicas que incentiven la inversión será muy difícil alcanzar el 5 por ciento de crecimiento de la economía que pronosticó el gobierno federal, ya que sin inversión no hay crecimiento, y en consecuencia será más lenta la recuperación económica y el empleo.