Remesas aumentan por bajo desempleo migrantes: BBVA

Fueron 11.5 millones de operaciones para envíos, 12.1% más que en 2020

Juan José Li Ng, analista de BBVA Research, señala que las favorables condiciones laborales en Estados Unidos (EE. UU.). impulsan las remesas a México, porque la tasa de desempleo de la población migrante mexicana fue de 4.1% en septiembre de 2021 y desde el pasado mes de mayo el nivel de desempleo de la población migrante mexicana es inferior al promedio general en EE. UU. menor a los niveles pre-pandemia.

En su documento “México | Aumentan remesas (+23.3%) debido a bajo desempleo de migrantes mexicanos (4.1%)”, precisa que en septiembre ingresaron a México 4,403 millones de dólares (mdd) por concepto de remesas familiares, lo que representó un aumento de 23.3% respecto del mismo mes de 2020, de acuerdo con la información dada a conocer por el Banco de México.

Detalla que se contabilizaron 11.5 millones de operaciones para el envío de estos recursos, 12.1% más que el año previo. De forma consistente la remesa promedio ha ido creciendo: en septiembre de 2019 fue de 328 US dólares, durante ese mismo mes de 2020 llegó a 347 US dólares, y para este año fue de 381 US dólares (+9.8% a tasa anual).

De esta forma, las remesas a México han acumulado 37,334 mdd durante los primeros nueve meses de 2021, lo que representa un incremento de 24.6% respecto del mismo periodo del año anterior. Las remesas han acumulado 17 meses consecutivos con incrementos, desde mayo de 2020, y han promediado una tasa de crecimiento anual de 18.5%. De seguir esta tendencia en los restantes tres meses del año, las remesas superarán para cierre del año los 50 mil mdd.

Las remesas a México continúan creciendo de forma importante debido a la mejora en las condiciones económicas en Estados Unidos, principal país de residencia de la diáspora mexicana y de donde provienen 94.9% de las remesas al país. Debido a la crisis por la pandemia por COVID-19, la tasa de desempleo de la población migrante mexicana en Estados Unidos llegó a 17.0%, nivel superior a la media nacional en ese país en el mismo periodo (14.8%).

De enero a septiembre de 2021, siete entidades federativas recibieron casi la mitad de las remesas en la República mexicana: Jalisco (10.2%), Michoacán (9.7%), Guanajuato (8.3%), Estado de México (6.1%), Ciudad de México (5.7%), Guerrero (5.0%) y Oaxaca (4.6%).

En lo que va del año, las mayores tasas de crecimiento de las remesas se han observado en Chiapas (60.6%) y Tabasco (55.9%), mientras que los estados con los menores crecimientos fueron Sinaloa (11.4%), Baja California (10.9%) y Puebla (10.4%).

En cuanto a los principales municipios de pago de las remesas destacan: Tijuana, con 544 mdd en el periodo de enero a septiembre de este año, Guadalajara (464 mdd), la alcaldía de Álvaro Obregón (445 mdd), Morelia (406 mdd) y Juárez (392 mdd).