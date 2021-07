En lo que resta de 2021, sumarán 400 mil jóvenes más

Con la expectativa de sumar en lo que resta del año a 400 mil jóvenes más al Programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, el gobierno federal y la Iniciativa Privada del país, relanzaron dicho programa que inició en 2018, vinculando ya a un millón 800 mil , siendo un 58% de estos, mujeres.

La Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Lujan , acompañada por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Carlos Salazar Lomelín, así como de tutores, aprendices y egresados del programa, encabezaron el evento titulado “Impulsando el Talento Mexicano”.

La encargada de la política laboral del país, señaló que seguirán sumando jóvenes a este proyecto, a fin de que no quede ninguno sin oportunidades.

“Hemos logrado generar una alianza estratégica entre el gobierno y el sector privado. Es un ejemplo para lo que se puede construir en diferentes terrenos, en muchos retos que tenemos en el país, creo que hemos puesto por delante el objetivo compartido de atender una problemática en nuestro país, de millones de jóvenes que no estudian y no trabajan no por falta de ganas, no por falta de actitud, porque quieren estar de flojos, no, por falta de alternativas y por falta de oportunidades”, dijo.

Luisa María Alcalde

Por ello, señaló que decidieron no dejarle esa oportunidad al destino o a la suerte sino extraer esas oportunidades y se han logrado construir gracias a la confianza de miles de empresas, desde pequeñas hasta grandes e internacionales que abren las puertas de sus centros de trabajo y reciben a los jóvenes, los forman y en la medida en la que van trabajando los capacitan en las competencias y habilidades que requieren sus empresas, creando un círculo virtuoso.

Durante el evento, donde a través de video mensajes los presidentes de las Cámaras y Confederaciones que integran el CCE hablaron de las bondades del programa, Alcalde Luján, indicó que están conformes, aunque no satisfechos de que un millón 800 mil jóvenes hayan sido partícipes de este programa y se les haya incluido al mercado laboral, y antes de que concluya 2021, se proyecta incluir a otros 400 mil .

El presidente del CCE, externó su emoción al escuchar los testimonios de algunos jóvenes que forman parte de Jóvenes Construyendo el Futuro y señaló que todos queremos trabajar, ser útiles, dar de nosotros mismos para ir edificando una mejor familia, comunidad y sociedad.

“Las empresas, los que podemos hacer posible esto que hoy estamos contemplando, somos definitivamente ese vehículo que nos permite a millones de jóvenes construir su futuro, a millones de jóvenes realmente lograr que sus ambiciones tengan una forma de conducirse correcta y que al final creemos no solamente mejores familias sino mejor sociedad, por eso este programa es importante, por eso estamos aquí para no ver lo que quedó atrás sino cómo lo podemos relanzar y hacerlo mejor, que sea más inclusivo”, señaló.

Salazar Lomelín, agregó que México requiere como principal prioridad su propia movilidad y esta solo se obtendrá en la medida que los empresarios, las autoridades, la sociedad y los jóvenes encuentren la posibilidad de ser mejores ciudadanos y excelentes mexicanos