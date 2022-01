Reforma eléctrica detonará un “efecto dominó gravísimo”

Impactará el riesgo país: Rosanety Barrios

La aprobación de la reforma energética, enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en la búsqueda de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) afectará el riesgo país y generará un efecto dominó, puesto que la banca, exigirá los pagos al financiamiento que dio a los inversores, advirtió Rosanety Barrios, ex funcionaria de la Comisión Reguladora de Energía.

Durante su participación en un taller previo al Parlamento Abierto, para discutir los cambios a los artículos 25,27 y 28 de la Constitución, organizado por el Consejo Coordinador Empresarial ( CCE) indicó que con dicha reforma, la certeza que tenían respecto de los contratos que hoy sostienen su operación desaparecen y hoy quedan sujetos al nuevo monopsonio que estaría representado por la CFE.

“Esto solito, sin necesidad de hacer nada, implica un aumento en el riesgo importante de recuperación de la inversión, por lo tanto, las instituciones financiera que prestaron el dinero para construir todas esas plantas lo primero que va a decir es ah, caray, como que ya no hay contrato que era la garantía con la que me ibas a pagar. Por lo tanto, las cláusulas normales para efectos de un financiamiento le permitirían a la banca decir págame, en lo que tú investigas a mi me pagas porque ya cambió mi riesgo, esto detona entonces o podría detonar un efecto dominó gravísimo sobre toda la inversión privada en México en materia eléctrica sin duda, de entrada “, indicó.

Pero sus daños dijo, pesaran sobre toda la economía porque al final esas plantas privadas entre las que le venden a CFE suministro básico y las que le vende a la iniciativa privada directamente, atiende todas las ramas económicas del país, esto es, hay un tema reputacional cuando hablamos de certeza jurídica, afecta el riesgo país, al afectar el riesgo país nos incrementa el costo del financiamiento del país completo.

La experta y encargada del diseño e implementación de la reforma energética en 2013, indicó que hay algo que se pudiera corregir para que la CFE no tuviera que cargar con algunos daños.

“Algunas consecuencias de resistencias, de permisos previos a la reforma de 2013 como está documentado en documentos oficiales, nada que requiera ni un cambio constitucional, ni siquiera un cambio legal, con ajustes regulatorios e incentivos para permitir que diversos permisos del régimen anterior pudieran sumarse al régimen actual de competencia, incentivos que no están en la mesa , “con eso podríamos obtener el ganar -ganar que todos necesitamos como país, se beneficia la CFE, por ese tipo de ajustes de impactos que está teniendo pero sobre todas las cosas , se beneficia México, los mexicanos, con energía limpia, eficiente y de mejor precio”, señaló.

En tanto, otros expertos que participaron en el panel, señalaron que el costo de las tarifas eléctricas no ha disminuido por el decreto emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a finales del 2018.

Victor Ramírez, especialista en materia energética, indicó que las tarifas eléctricas para los hogares no se han reducido como prometió la reforma impulsada por Enrique Peña Nieto con dicho decreto, el cual cumplía la promesa del Presidente López Obrador de que los precios de la electricidad, no estarían por encima de la inflación.

“La intención original de la reforma de 2013, era que la entrada y puesta en marcha de los proyectos de subastas fueran bajando el costo de la energía eléctrica, para que se eliminara el subsidio sin que hubiera afectación, pero esto no se ha cumplido en el actual gobierno. Las tarifas domésticas no tienen absolutamente nada que ver con los costos reales de energía en la red”, señaló.