Reduce 10% robo de farderas en centros comerciales: ANTAD

Se concentra mucho en artículos de cuidado personal

La inseguridad en general en los centros comerciales, pero especialmente el robo que realizan los llamados “farderos” registra una reducción del 10% con respecto a años anteriores, debido a la tecnología puesta en los pisos de venta, las estrategias de seguridad, así como la coordinación y apoyo que se tiene con autoridades estatales y municipales.

Manuel Cardona, director de Relaciones con Gobierno de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), señaló que el robo de medicamentos, entre ellos antigripales, no son de los principales productos que las llamadas farderas, se lleven ocultos entre la ropa si se compara con otros artículos.

“El tema de los farderos se concentra mucho en artículos de cuidado personal me refiero a rastrillos, algo de ropa también, ahí es donde se centran, no en cuanto al tema de medicamentos, de hecho la parte de farmacias particularmente la medimos con dos razones reales, nuestros asociados comercializan más del 65 por ciento de los medicamentos en el sector privado, entonces se ha convertido en un rubro de particular atención, pero afortunadamente el número de incidencias que se reportan en ese formato, probablemente es de los que más ha avanzado, me refiero en términos de estabilidad y buenas estrategias y buenos resultados en cuanto al término de robos”, indicó.

Por otro lado, al referirse al tema de la inseguridad que se vive en el país, sobre todo en entidades como Zacatecas, Quintana Roo, Michoacán, entre otros, el directivo de la ANTAD, agregó que esto no se ha reflejado en los comercios.

Indicó que se cuenta con 43 grupos de trabajo a nivel nacional, lo que ha permitido atender de mejor manera los delitos, apoyados con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Nacional, cuestión que en mucho ha servido para tener una reducción en la incidencia delictiva.

El presidente de la ANTAD, Vicente Yañez Solloa, reveló que el temor que se tenía era que con la pandemia, se registrará saqueo en los centros comerciales, cuestión que fue mínima y se logró controlar de inmediato.

No obstante, señaló que los problemas de inseguridad pública, es uno de los factores que inciden en el comportamiento de las ventas.