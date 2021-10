Reconoce IMCP, ajustes en miscelánea fiscal: Diamantina Perales

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), consideraron que la Miscelánea Fiscal aprobada por diputados, endurece la fiscalización a los contribuyentes, con el objetivo de incrementar la recaudación para el 2022, pero al eliminar algunas sanciones, da un respiro.

Diamantina Perales, presidenta del Instituto, reconoció que entre los cambios se encuentra la eliminación de sanción a jóvenes mayores de 18 años que no se den de alta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Sobre la eliminación de sanciones hacia los chavos, definitivamente creo que fueron muy inteligentes al quitarla sobre todo porque no es el objetivo, el objetivo es evitar posible evasión al ponerlos a ellos como contribuyentes cuando en realidad no lo son, quitar las sanciones fue lo mejor y lo relevante porque si es una obligación pero también es una invitación, tenemos tus datos aquí para que cuando estés en la parte activa o contributiva de nuestro país, cuando tengas un negocio o seas un asalariado etcétera, ya te tenemos identificado tu RFC y es más fácil que te inscribas y eso puede ayudar”, señaló.

En conferencia de prensa, a su vez, David Nieto Martínez, presidente de la Comisión Representativa del IMCP, indicó que lo que está buscando la autoridad de que al darse de alta desde que cumplan la mayoría de edad y encuentran alguna situación de hacer ventas a través de redes sociales o en la forma en que lo hagan, entonces ya estarían causando un impuesto o generando un ingreso en el que tendrían que causar impuestos, ahora con el régimen de simplificado de confianza, “si no lo hacen, tienen multas porque están obteniendo ingresos y eso se conoce como economía informal”.

Aclaró además que, los depósitos o mesadas que hacen los padres a sus hijos que estudian, tampoco obliga a los jóvenes a darse de alta ante el SAT, al ser un ingreso que no causa el pago de impuestos.

El especialista reconoció por otro lado que, el cobro de impuestos a donativos impactará financieramente a las organizaciones de asistencia privada. Sin embargo, aceptó que se abusó de este esquema para temas de estrategias fiscales y “pagan justos por pecadores” pues para frenarlo, la autoridad pone mayores requisitos o limita el monto de las deducciones para donatarias.

La presidenta del IMCP, celebró la decisión de retirar en la miscelánea, la sanción y obligación a los contadores para denunciar delitos fiscales, por no ser de su competencia sino del ministerio público, así como su intervención en temas aduaneros por no ser especialistas.

“En el tema de la responsabilidad y la independencia del auditor, no estás obligado a calificar un delito, no nos pueden pedir eso porque no somos los competentes para calificar un delito ni para buscar identificar un delito ni tipificar un delito fiscal sin embargo, si dentro de nuestro trabajo de auditoría identificamos irregularidades o la probabilidad de que se pudiera estar fincando ahí una posible evasión, estamos obligados a revelar pero así nos lo dice nuestra propia normatividad de auditoria”, indicó.

Perales, añadió que a pesar de que la Ley de Ingresos contribuye al combate de la informalidad, la simplificación y apuntala a la reactivación económica, será necesario impulsar una reforma hacendaria integral que promueva un crecimiento económico sostenido.