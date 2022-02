Rechaza ANPEC reglamento en QR sobre envases retornables

Es prohibicionista e impone a los proveedores, plazos imposibles de cumplir: Cuauhtémoc Rivera

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) externó su inconformidad, luego de que el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, decretó un reglamento que prohíbe la venta de productos que no vengan en envases retornables (más del 80% de los que se venden) al considerar un supuesto cuidado al medio ambiente.

Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC, dijo que se trata de un reglamento prohibicionista que impone a los proveedores, plazos imposibles de cumplir para migrar sus productos a envases retornables.

Advirtió que, ante esta situación, más del 80% de los productos que se venden no podrán migrar a envases retornables; por lo que los proveedores dejarán de abastecerlos al mercado de Quintana Roo para evitar ser multados; esto provocará desabasto, aparición de un mercado negro con el flagelo de la especulación, que acabará de minar los monederos “cuasi vacíos” de las amas de casa quintanarroenses; “ahora no les alcanza, con esto, menos, verdadero tiro de gracia a su escaso poder adquisitivo”.

Indicó que esta prohibición no cancelará la demanda, el abasto de estos productos provendrá de entidades aledañas como Yucatán, su comercialización será informal, furtiva y ambulante, tumbando las ventas al pequeño comercio.

“Recrudecerá los actos de corrupción con mordidas (extorsiones) no menores a $500 pesos. A muchos pequeños comercios no les quedará otra que bajar la cortina y cerrar, al no tener que vender y ser acosados, perdiendo su modus vivendi y sus autoempleos” precisó.

Rivera, recordó que se pone en riesgo a 11 mil pequeños comercios de Quintana Roo, 22 mil autoempleos, la manutención de más de 60 mil quintanarroenses y más del 80% del abasto en la entidad es lo que está en riesgo con este reglamento prohibicionista, gesto tardío y equivocado el de aparentar hacer bien la tarea gubernamental.

“El pueblo de Quintana Roo tendrá que sumar un nuevo obstáculo en sus vidas cotidianas a la violencia, inseguridad, pandemia, enfermedad, muerte, cierre de negocios, pérdida de empleos; habrán de cargar a cuestas desabasto, mercado negro y especulación, que sumados todos, ofrecen un futuro oscuro de mayor pobreza y desigualdad”, indicó.

El líder de los pequeños comerciantes, indicó que se desconoce el verdadero móvil de este decreto prohibicionista y a todas luces inviable por lo que de entrar en vigor será una lápida más en el pesado castigo que llevan a cuestas los hogares quintanarroenses que ya de si, sobreviven a una situación muy compleja.

“A poco más de 100 días para la elección de un nuevo Gobernador, el gobierno del estado de Quintana Roo no superó la prueba, entregando malas cuentas a la población que, un día sí y otro también, se convulsiona viviendo actos de violencia que provocan pánico, y temor entre los lugareños y turistas de este hermoso rincón de la República, dañando su reputación y devaluando la marca de la casa, sumando esta acción de insensibilidad en tiempos donde el Covid-19 golpea severamente la económica”, añadió.

Agregó que la crisis sanitaria, ha reducido en más de un 60% sus ingresos por la actividad turística, provocando la pérdida de miles de empleos en hoteles, restaurantes y distintas áreas de servicio. Los trabajadores de este estado, la población del esfuerzo, al igual que en el resto del país, son los que han resentido con mayor fuerza e intensidad la factura económica del Covid, cuyo principal flagelo es la inflación, la cual ha elevado los precios de los alimentos y servicios a niveles no vividos desde hace 2 décadas.

“Los precios de las frutas, legumbres y verduras se han incrementado en más de un 16%; los cárnicos en 20% promedio, claros ejemplos de la escalada inflacionaria no subyacente, la que tiene que ver con los costos de los alimentos, gas, luz, gasolinas y diésel por encima del 12%”, concluyó.