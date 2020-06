Real Estate en México, ante nuevos cambios y estrategias: CBRE

El COVID-19 luego de la declaratoria de la fase 3 en México, empujó a que comercios adoptaran estrategias para agregar valor al consumidor. Prueba de ello fue que el Retail Real Estate iniciara con un alza en ventas en autoservicio y sector salud, motivado por compras de pánico.

Por su parte, el e-commerce también mostró incrementos en determinadas categorías, en donde la ventaja competitiva de algunos comercios que ya contaban con respaldo logístico para recibir y atender pedidos hizo que sus ventas no solo se mantuvieran, sino repuntarán; los comercios sin este respaldo se han enfrentado al reto de desarrollar estrategias en operaciones, tanto en abastecimiento como en entrega de pedidos, destaca un análisis de CBRE.

Los cambios digitales se aceleraron con la pandemia.

Indicadores afectados

A mayo de 2020, el inventario de centros comerciales en México en sus diferentes tipos y superficies mayores a 10 mil metros cuadrados, cerró con 24.5 millones de m2 concentrados en 814 desarrollos.

Se espera que reactivado el sector de la construcción y bajo las nuevas medidas, se reprograme la entrega de desarrollos, además que se buscará la adopción por parte de los malls a las nuevas prácticas y hábitos del consumidor para poder satisfacer la “nueva normalidad”.

Como consecuencia del confinamiento, se espera que los indicadores del mercado comercial se vean afectados en los siguientes meses, al tiempo que se vislumbra una lenta recuperación.

En ese sentido, la vacancia de espacios comerciales cerró en 4.9 millones de metros cuadrados, que corresponden al 11.4% del inventario existente; y se estima que aumente debido al cierre forzoso de comercios, por lo que la ocupación de los espacios será paulatina.

Nuevas marcas y atrasos

En cuanto a la construcción, las fechas de entrega de espacios en desarrollo aún no son ciertas debido a la pausa en las actividades, sin embargo, se espera que en los próximos 36 meses se reprograme la entrega de los 2.4 millones de metros cuadrados en construcción, distribuidos en 65 centros comerciales en el país.

Referente a las nuevas marcas, al primer trimestre de 2020 (1T20) se registró la llegada de 6 nuevas marcas a México, mientras que durante el 2019 llegaron siete, el 38% de éstas son de Estados Unidos.

Además, hay marcas que ven a México como potencial consumidor, algunas de ellas son comercializadoras de automóviles de origen chino y minoristas de Estados Unidos con formato de pick and go (tomas y te vas).

Respecto al giro retail, predominan 50% las marcas de ropa y accesorios, seguidos por marcas de alimentos y bebidas. Se espera que con la entrada en vigor del nuevo T-MEC se pueda diversificar aún más esta oferta.

e-commerce vs. tradición

A raíz del confinamiento, los comercios buscan adaptación a nuevos hábitos de consumo, ofreciendo una propuesta de valor integrada entre tienda física y el comercio electrónico, garantizando que ambas ofrezcan una experiencia de compra satisfactoria.

La integración de las plataformas encargadas de la entrega de productos (delivery) al proceso de compra está siendo cada vez más común por lo que la adopción de modalidades self check out y pick and go representan un área de oportunidad para los comercios para adaptarse a las nuevas condiciones.

En este sentido, la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO) en su último estudio del 2020, señala que durante el confinamiento, la compra de comida artículos de supermercado y juguetes de manera on line tuvieron un incremento superior al 30%, en éstos, la categoría juguetes, así como software y hardware, fueron productos con mayor demanda por la adopción del home office.

Como se recordará, en México, con el comercio electrónico o e-commerce desde 2015, el Banco de México inició con el segmento de operaciones con tarjetas, con lo que se registraron 37 millones de transacciones, mientras que durante 2019 se registraron más de 422 millones, lo que representa un incremento 10 veces mayor. De 2018 a 2019 hubo un aumento del 48% en el número de transacciones y un 29% de aumento en el monto, superando los 246 millones de pesos.

Nueva normalidad

En cuanto a los centros comerciales, éstos podrán reanudar operaciones de forma escalonada, dependiendo giro y afluencia de visitantes, así mismo, se buscará la implementación de reglamentos de distanciamiento social en los que se controle el ingreso con filtros sanitarios y se mida la capacidad de las áreas comunes.

En los corredores corporativos de oficinas y centros de negocio se espera que traigan un cambio de hábitos de consumo como el buy and pickup y uso de plataformas digitales de delivery que representarán un desafío para el sector comercial.