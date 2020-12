¿Qué dejó el 2020 y qué nos espera para el 2021 en el sector inmobiliario?

Lamudi y Tiburones Inmobiliarios preocupados por la reactivación y el impulso del sector inmobiliario, presentaron el segundo Foro Tiburones Inmobiliarios 4D, evento que una vez más se llevó a cabo de manera 100% en realidad virtual.

Con participantes nacionales e internacionales conectados en tiempo real, este evento contó con la presencia de expertos de la industria, quienes hablaron de lo que se esperaba para el sector en este año y que está por venir.

Antes de iniciar el foro, Tony Hánna, Tiburón Inmobiliario y Daniel Narváez, Marketing VP de Lamudi, dieron la bienvenida a los asistentes.

Posteriormente el invitado especial Charlie Oppler, Presidente de NAR – 2021, dedicó unas palabras a los asistentes donde aplaudió la iniciativa del foro por la profesionalización de los brokers.

Dando inicio al ciclo de conferencias Chris Polychron, President of the National Association of Realtors®, NAR – 2015 con la presentación de “The Ultimate Networking”( Networking de última generación) habló sobre la importancia de establecer relaciones significativas con las personas, la importancia del liderazgo y el análisis de las fortalezas de los representantes inmobiliarios, para que puedan realizar su trabajo con la mayor calidad posible.

Una parte clave del evento fue el panel de discusión “Resiliencia y Perspectivas 2021” en la que participaron: Enrique Tellez Kuenzler, Presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI); Walid Moussa, World President of the International Real Estate Federation 2019 y José Rafael Martínez Peón| Presidente de Grupo GEA.

Según datos del Reporte Inmobiliario 2020 desarrollado por Lamudi, los cinco estados con mayor demanda de vivienda en venta, a nivel digital, están la CDMX (16.98%), el Estado de México (14.45%), Nuevo León (8.34%) y Jalisco (8.23%) y Querétaro con el 5.80%, por lo que era importante hablar sobre los pronósticos del desarrollo inmobiliario en los siguientes meses.

Durante el panel se habló del el panorama inmobiliario tras el covid-19 en estas ciudades, principalmente en la CDMX, y los cambios que se están generando por parte de los participantes del sector, tanto de la industria privada como las instituciones gubernamentales.

Enrique Téllez habló sobre las crisis de las oficinas y de los centros comerciales que por la pandemia vivieron una caídas en sus operaciones, sin embargo, la reapertura controlada por horas, con códigos sanitarios muy estrictos, en el mes de julio volvimos a ver la reapertura de centros comerciales y si bien no se ha llegado a los niveles que se tenían en el 2018, poco a poco está resurgiendo, aunque la recuperación absoluta se espera para el año 2020 o el 2023.

José Martínez, dijo refiriéndose al mercado inmobiliario de Mérida que a pesar de que están viviendo una gran recuperación quedan pendientes ajustes que serán necesarios para que la ciudad continúe su desarrollo.

En su intervención Walid Moussa habló sobre como esta pandemia cambió la psicología de los consumidores al momento de comprar. También habló del término “casa secundaria falsa” que en Francia hace referencia a que las casas que antes eran de descanso se volvieron las casas principales durante la pandemia.

Los participantes coincidieron en que seguirán los cambios en los subsectores corporativos y comerciales, ya que a pesar de que la vacuna contra covid-19 ya es una realidad, las medidas sanitarias y de distanciamiento social tendrán que continuar hasta que la mayor parte de la población mundial esté vacunada.

La segunda edición virtual del Foro Tiburones Inmobiliarios pudo gozar de ponencias como la de Danielle Grossenbacher, World President FIABCI 2015- 2016, “Challenges of the new real estate product” (Retos del Nuevo Producto Inmobiliario) quién habló sobre los cambios surgidos en la pandemia tanto en los centros comerciales como en el sector residencial donde lo primordial para los usuarios será estar cerca de ambientes más naturales además de los cambios de los espacios públicos que se han adaptado a las nuevas normas de desinfección.

Las actividades del Foro terminaron con la conferencia “Bridging the Gap for International Transactions” (Reduciendo la brecha de Transacciones Internacionales) de Carmen Chong, CEO de AREAA Global, quién habló de la importancia de ser parte de una asociación inmobiliaria, ya que ese apoyo es fundamental para el desarrollo de relaciones comerciales no solo nacionales sino hasta internacionales. Carmen Chong también destacó la importancia de las redes sociales para mejores prácticas inmobiliarias.

Este evento destacó por la información otorgada a los miembros del sector inmobiliario con una presencia 100% digital de cientos de participantes y además de ofrecer un espacio de networking y herramientas digitales, también fue un ambiente seguro para todos los asistentes.