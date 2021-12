Pymes en aprietos por falta de financiamiento

Tienen grandes retos para 2022

Las pequeñas y medianas empresas en México representan más del 99% del total de las compañías en el país, y emplean 37.2% de la población ocupada, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Durante el Tercer Encuentro Nacional de Canacopes, el presidente de Concanaco, Héctor Tejada, destacó que las pequeñas y medianas empresas son las que “mueven a México”, ya que 94.9% de los establecimientos son micro; 4.9% son pequeños y medianos, y únicamente 0.2% son grandes.

Sin embargo, la pandemia por Covid-19, propició que muchas de estas Pymes bajara la cortina y no volvieran abrirla, el Estudio sobre la Demografía de los Negocios (EDN) 2020, dio a conocer que, de los 4.9 millones de establecimientos que se reportaron un año antes, se perdieron un millón.

Una de las razones para el cierre o menor crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, es la falta de acceso al financiamiento, ya que el perfil para acceder a un crédito es complicado de obtener. La Caintra, señaló que el 43% de las Pymes encuentra la falta de financiamiento como un impedimento para operar.

“Hay una necesidad de financiamiento para Pymes, no hay apoyo para las empresas pequeñas en México que son las que mayor ingreso generan a las familias mexicanas. Es muy difícil que una Pyme obtenga un crédito si no tiene historial crediticio, o si tiene poco tiempo de operación por que no existe una importante comprobación de las ventas”, comentó Sergio San Sebastián Chelala, director general Fiinte.

Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), sabe muy bien que el cumplir con un perfil para un financiamiento Pyme es complicado para los pequeños comercios.

“Los bancos están diseñados lamentablemente para todo menos para apoyar el desarrollo económico del país, los créditos son muy complicados y en el caso contrario es casi imposible, porque te piden un perfil que de antemano la gente no lo tiene, realmente los bancos están fuera del radar”, platicó Cuauhtémoc Rivera.

Según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las Pymes del estado han solicitado 15.5% menos créditos que el año anterior, anudado a esto BBVA México, informó que, de febrero de 2020 a septiembre 2021, de 501 mil 622 a 429 mil 179, es decir 72 mil 443 menos acreditados.

En el caso del monto promedio, para las Pymes se incrementó de 112.1 miles de pesos a 159 millones entre febrero de 2020 y septiembre de 2021; en las empresas grandes y fideicomisos, dicho concepto lo hizo de 5 mil 900.7 millones de pesos a 6 mil 108 millones.

Pymes solicitan menos créditos

2022 sin financiamiento y apoyos de las Pymes

A pesar de la aún recuperación por la que atraviesan las pequeñas y mediana empresas, el 2022 es aún un año de retos para estas, puesto que no solo se suma las dificultades para obtener financiamiento, sino también la falta de una respuesta positiva gubernamental.

Ante la presentación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2022, el presupuesto para apoyar a pequeñas y medianas empresas, bajo 30%. Además de la eliminación del programa de apoyo de financiamiento a microempresas familiares y Microcréditos para el Bienestar o también conocido como Tandas del Bienestar.

“En 2022 no viene nada, no hay un programa para apoyar a las Pymes, sobre todo las mueven la economía y que podemos hacer ante esto, el gobierno no tiene respuesta para el sector, los bancos que te piden un perfil que de antemano la gente no lo tiene, -Tenemos la frase ‘Y ahora quién podrá defendernos’ sin una respuesta del gobierno y los bancos sin interés de apoyar”, comentó Cuauhtémoc Rivera.

El Centro de Estudios de Finanzas Públicas coincidió en que la Secretaría de Economía a cargo de Tatiana Clouthier no dispone de recursos para fomentar la productividad e innovación de las Pymes.

Tanto la ANPEC como la Caintra, sugieren llevar a cabo programas de promoción y estímulos financieros que permitan a las Pymes, sobresalir a las dificultades económicas debido a la pandemia.

