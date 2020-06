Proyecto VIVE empodera a mujeres ante contingencia por COVID-19

The Trust for the Americas, a través del Proyecto VIVE, a partir del 26 de marzo realizamos cursos virtuales para que las mujeres continuen su capacitación para ampliar sus oportunidades económicas, además de fortalecer el tema de prevención de violencia hacia niñas y mujeres.

Las transmisiones en vivo han beneficiado a más de 800 personas en México, República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, El Salvador y Estados Unidos, mismos que continúan permanentemente en la página de FB Proyecto VIVE y abierta al público en general.

“La crisis por COVID-19 es una oportunidad para desarrollar nuevas habilidades, ante ello, Proyecto VIVE generó cursos virtuales gratuitos transmitidos por Facebook. En estos contenidos, las mujeres aprenden sobre liderazgo, ventas, atención al cliente y emprendimiento. Además de cursos sobre prevención de violencia hacia las niñas y las mujeres”, destacó Klaudia González, coordinadora nacional del Proyecto VIVE.

Emprendimiento y apoyo social

La coordinadora agregó que también elaboran eventos virtuales para impulsar la economía de las mujeres egresadas, a través de “Tianguis Virtuales VIVE”, que buscan acompañar a las mujeres que se encuentran en asilamiento, con medidas innovadoras y dinámicas para generar una red de apoyo, a los que se suman los c@fes con heroínas VIVE, donde se reúnen mujeres de diferentes estados de México para intercambiar experiencias.

El Proyecto se toma de forma virtual a través de https://aulavirtual.trustfortheamericas.org/ donde encontrarán temas de venta, atención al cliente y mercadeo, entre otros.

El Proyecto VIVE es implementado en México por The Trust for the Americas desde el 2016 gracias al apoyo de Walmart Foundation y tiene tiene como objetivo ofrecer herramientas que permitan el desarrollo económico de las mujeres para mejorar su condición económica.

Entre 2016 y 2019 capacitó a más de 53 mil personas a nivel nacional. Del total de personas capacitadas, más de 43 mil son mujeres (40% de las cuales son jefas de familia). Asimismo, cerca de 7 mil personas fueron vinculadas a oportunidades económicas (86% mujeres, 60% fueron vinculadas a un trabajo de tiempo completo y el 21% se auto-emplearon o iniciaron proyectos de emprendimiento).