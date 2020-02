Proyecto factura electrónica instantánea suspendido

El proyecto de factura electrónica instantánea está suspendido para la Asociación de Bancos de México (ABM), por el momento, la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, mencionó que no se está trabajando en el proyecto y que al no ser un proyecto interno se debe revisar a fondo.

“No hemos tenido contacto todavía con la nueva titular del SAT, pero sí tenemos interés en escuchar sus puntos de vista. Para la banca ese proyecto está totalmente suspendido, no estamos trabajando, lo que comentó Raquel Buenrostro, es que está bajo análisis y mientras no tengamos oportunidad de dialogar con ella, pues no estamos trabajando en ese proyecto” declaró Luis Niño de Rivera, presidente de la ABM.

En la reunión con los medios, se cuestionó la información reciente sobre la revisión que el SAT está llevando a cabo a las grandes corporaciones, sus deudas y posibles recargos, por lo que se buscó conocer la situación de los bancos ante esto.

“En cuanto al SAT y los bancos, estamos operando normalmente, no tenemos más que la relación permanente con la Administración Tributaria, así que no hay nada especial”, sentenció el dirigente de la ABM.