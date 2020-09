Propone Romo más espacios a jóvenes y un secretariado para el Colegio de Arquitectos

Juan Manuel Romo, candidato a la presidencia del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, propuso atraer a los jóvenes con más oportunidades y financiamiento, fortalecer los canales de comunicación con los distintos niveles de gobierno, e integrar un Secretariado con las voces de los expertos.

En entrevista con Grupo En Concreto, #EnConcretoContigo, propuso que el Colegio de Arquitectos pueda ayudar a los jóvenes con financiamiento, mediante factoraje con la banca de desarrollo, además de apoyarlos con equipo y software, se trata de promover una gran bolsa de financiamiento.

“Hoy nos tenemos que abrir, buscar que el Colegio no sea un ente que pide cuotas, debe regular el ejercicio profesional y facilitarlo, incluso ver la posibilidad de financiar a los estudiantes, que les permita hacer su trabajo y luego cobrarlo”, pues el problema hoy en día es de liquidez, expresó.

En su camino en busca de la presidencia del Colegio, se pronunció por la institucionalización del organismo, a través de proyectos que perduren y darles seguimiento, aunado a la creación de un Secretariado de expertos y recuperar su representación ante las autoridades.

Se trata de un Secretariado Técnico permanente que asesore al presidente del colegio, que no es un todólogo, tiene la representatividad, pero debe hacerse valer de las especialidades de este secretariado y pueda emitir opiniones certeras, propuso.

En opinión de Romo, el Colegio ya debería estar haciendo un libro y manuales para el diseño de espacios, cambios en la ventilación, escaleras y sus medidas, en general, el diseño de la nueva vivienda y los nuevos inmuebles que exigen la nueva normalidad, tras la pandemia.

Los arquitectos, dijo, también deben trabajar en ese gran problema que vive México desde hace años, que son las viviendas irregulares.

Resaltó que la Ciudad de México tiene dos millones 300 mil viviendas, de las cuales el 60 por ciento son irregulares, como las de autoconstrucción por ejemplo, “no existen nadie las toma en cuenta, estas viviendas tienen valor de uso pero no valor de cambio y no tienen certeza técnica, jurídica o económica, se ha invertido esfuerzo pero nadie se lo reconoce”.

“Si los arquitectos nos dedicamos a esto, podremos revitalizar estas viviendas tendríamos un millón 200 mil viviendas, con precios de alrededor de 200 mil pesos, que estaríamos incorporándolas a la economía”, anotó Romo, con 40 años en el Colegio.

Además de participar en las construcción de los grandes edificio y plazas, dándole formalidad a las especialidades y los diseños que exige la nueva normalidad tras la pandemia, anotó.