“Que no haya nerviosismo, que no hay incertidumbre, que se lleve a cabo este relevo de manera ordenada”. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que propondrá como gobernador del Banco de México (Banxico), al secretario de Hacienda, Arturo Herrera y en esa secretaría designará a Rogelio Ramírez de la O.

A través de un video difundido en redes sociales, indicó que el nombramiento de Herrera será enviado al Senado en su momento y que esta es una decisión que tomó de conformidad con sus facultades como primer mandatario. De ser aprobado por el Senado de la República, Herrera relevará en el cargo a Alejandro Díaz de León, quien concluye su periodo en diciembre próximo.

“¿Por qué estos cambios? En lo fundamental en este segundo tramo del gobierno, después de las elecciones federales para la integración de la nueva legislatura, queremos mantener estabilidad macroeconómica, mantener la política económica que nos ha dado muy buenos resultados porque a pesar de la pandemia, la crisis económica se ha ido superando, vamos saliendo. Lo hemos hecho mejor, con todo respeto, que en otros países y no nos hemos endeudado, eso es importantísimo”, expresó.

Señaló que el cambio es para que no haya nerviosismo, incertidumbre, que se lleve a cabo este relevo de manera ordenada, ello después de que decidió que no ratificará a Alejandro Díaz de León, como gobernador del Banco de México.El presidente López Obrador dijo que en su momento hará la propuesta de Arturo Herrera, como gobernador del Banco de México al Senado.

“Que no haya nerviosismo, que no hay incertidumbre, que se lleve a cabo este relevo de manera ordenada. Hace unos días me preguntaron si iba yo a proponer al actual gobernador del Banco de México, es decir, que continuara al actual gobernador de Banco de México y esto se entendido por algunos de que podía producir, incertidumbre.



“Entonces ya, como me lo preguntaron, pues ya lo confirmo, va a ser Arturo Herrera que ha hecho muy buen trabajo en la Secretaría de Hacienda que le agradezco mucho por su colaboración, por su apoyo”.



Destacó que a la SCHP llegará Rogelio Ramírez de la O, a quien calificó como un experto en economía y quien durante mucho tiempo lo ha apoyado en esta materia.



“A la SHCP. llega un maestro de la economía, doctor, en economía, un hombre, experimentado, serio, que me va ayudar mucho, porque entre otras cosas, él me ha apoyado desde hace muchos años en todo lo que tiene que ver con el manejo de la economía, el cómo hacer un gobierno eficiente, austero, sobrio”.

De acuerdo con su currículo, el nuevo secretario es licenciado en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, con doctorado em la misma área en la Universidad de Cambridge, es director de la firma Ecanal (Economic Analysis for Company Planning).

Se ha desempeñado como consultor y analista económico, además de que desde hace más de diez años colabora directamente con el presidente de la República.

“Me quedo muy tranquilo”

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera expresó que conoce a Ramírez de la O desde hace 20 años, por lo que le dará mucho gusto pasarle la estafeta.

“Me quedó muy tranquilo, la secretaria de Hacienda quedará en buenas manos”. Herrera agradeció la confianza del Ejecutivo para el cargo de secretario de Hacienda y ahora la propuesta al Banco Central.

Señaló que lo correcto es que el nuevo secretario de Hacienda elabore el Paquete Económico 2022.Ramírez de la O expresó que es un honor asumir el puesto de secretario de Hacienda y continuar con el buen trabajo que se han hecho en esta materia.

“El momento es clave para México porque estamos saliendo de una pandemia y de una recesión global de gran alcance, debemos todos trabajar juntos”.