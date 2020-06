Propiedades de menor valor y rentas más baratas, el escenario de la nueva normalidad

El mercado inmobiliario iniciará la nueva normalidad con movimientos hacia propiedades de menor valor, desocupación de locales, un reajuste en oficinas con dos tendencias muy marcadas, una de ellas de espacios más pequeños, además de rentas de menor precio, consideraron expertos inmobiliarios.

En el panel ¿Cómo reabre el sector inmobiliario a la nueva normalidad? organizado por Grupo En Concreto #EnConcretoContigo, destacaron que el negocio inmobiliario se está reactivando, lento, pero empieza a tomar movimiento tras estos meses de cuarentena.

Karina Ramírez, Directora General de Your Home Inmobiliaria, destacó que el mercado “se mueve al arrendamiento, vemos rentas más baratas”, a consecuencia de la situación económica que ha traído la pandemia al país.

Detalló que en particular ha disminuido el arrendamiento en el caso de la vivienda residencial o residencial plus, y ha crecido en el segmento medio y alto. “Estamos viendo un mercado de compradores, con sobreoferta”.

Indicó que en el caso de la venta, hay incertidumbre, la gente no sabe como estará la economía y no está comprando, y si bien no se han subido las tasas hipotecarias, tampoco los bancos las han bajado.

Ramírez enfatizó que la venta aún esta parada, pero se prevé un repunte en el ultimo trimestre del año, sobre todo porque la vivienda es una necesidad básica, y es de los sectores que más rápido se reactiva.

En ese sentido, Mater de la Mora, Presidente de la Asociación de Profesionales en Comercialización Inmobiliaria (APCI) previó una sobre oferta de renta de oficinas , y en algunas de Reforma que están dolarizadas, el golpe será doble.

También dijo que se espera una sobre oferta de vivienda de interés medio alto (10 millones en adelante), que van a verse mucho más perjudicadas.

“Llevamos dos años bastante malos, con una crisis inmobiliaria, y nosotros somos un termómetro importante de la economía, lo que demuestra la situación por la que estamos pasando todos”, indicó.

En tanto, Moisés Brand-Maymón, Presidente de GIZP Grupo Inmobiliario Zona Poniente, enfatizó que este es un buen momento para compra por muchas razones, entre ellas, que los bancos traen tasas muy competitivas.

Expresó que si bien el sector inmobiliario tuvo un movimiento limitado, si ha habido movimiento en renta y venta, con operaciones a la distancia y apoyados por la tecnología.

Indicó que estos movimientos a una propiedad de menor valor, si bien abren una nueva oportunidad a este segmento, también acarreará una desocupación en inmuebles de mayor valor, por lo que hay retos en todos los sentidos para el sector.

En el caso de las oficinas, Mater de la Mora comentó que la recomendación ha sido negociar, pues el tema de la pandemia “va para largo” y es mejor para los arrendatarios mantener ese ingreso.

Dijo que a raíz de las medidas sanitarias se han visto dos fenómenos, pues las empresas han observado que ya “no necesitan tener mil metros de oficina”, pues la tendencia ahora es el home office o bien la asistencia dos o tres veces por semana.

Por otra parte, en esta nueva normalidad serán obsoletas las oficinas tipo “caballerizas”, pues será necesario cumplir con las medidas de sana distancia, entonces, algunas oficinas se van a ampliar y otras a disminuir.

En ello coincidió Karina Ramírez, al señalar que la gente empezó a darse cuenta que el home office les permite seguir siendo productivos y ahorrar, por lo que se esperan horarios laborales más cortos o jornadas escalonadas. Esto traerá como consecuencia la reducción de espacios.

Asimismo, dijo que tanto el desempleo, como el menor crecimiento, han propiciado un crecimiento en la desocupación de oficinas, y locales comerciales, por lo que necesariamente habrá que hacer ajuste de precios a la baja.

Finalmente, Moisés Brand enfatizó que algunos negocios van a regresar a la nueva normalidad con cambios, por ejemplo, los restaurantes, que ya están trabajando para reabrir siguiendo recomendaciones como la distancia entre mesas y quizá la instalación de acrílicos.