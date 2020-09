En la clausura del evento #Dialogosenconcreto, se tuvo la presencia del ingeniero Julio Millán Soberanes, Director General de la coordinación General de Gestión Integral de Riegos de desastres. En donde resalto el porqué es importante la visión preventiva y asistencia técnica al construir una vivienda.

Para nosotros los sismos del 2017 y 2018 ocurridos en la región sur del país impactaron severamente la infraestructura física de la región y ocasionaron perdidas humanas considerables, las zonas sísmicas de estos eventos se extendieron por 12 estados de la república impactando más de 208 mil inmuebles educativos, culturales de salud y vivienda sin considerar los caminos y otras obras de infraestructura que no están consideradas en el programa nacional de reconstrucción pero habrá que tenerlas presentes.



Los estados que mayores daños sufrieron fueron Oaxaca, Chiapas, puebla, Morelos, Guerrero y el estado de México, fue en donde se concentraron los mayores daños, frente a la magnitud del desastre y ante la significativa cantidad de inmuebles por construir, el gobierno de México con responsabilidad de estado decidido caracterizar el proyecto de reconstrucción como programa prioritario y encomendó la coordinación de los sectores federales de vivienda, educación, cultura y salud interviene de este programa nacional de reconstrucción a la sedatu.



La falta de mantenimiento también cobro relevancia, en otros casos la resistencia de los suelos fue un factor significativo y en una gran mayoría sobre todo en el caso de la vivienda destaco la falta de asistencia técnica, hay que decirlo no solo se registraron daños en vivienda de auto construcción, se afectaron también en cantidad significativa edificaciones de otros sectores distintos a la vivienda, señalo Julio Millán.

Es indudable que la falta de alguna visión preventiva para identificar esta problemática aunada a prácticas inadecuadas recurrentes en las localidades afectadas genera cuestiones adversas para enfrentar las eventualidades naturales y catastróficas que ocurren con frecuencia, no solo en esta región del país, sino en otras identidades del territorio nacional.

Por eso en los lineamientos del programa nacional de reconstrucción que es el que llevamos adelante preliminarmente planteados en 2018 quedo establecido que en el proceso de reconstrucción deberían lograr condiciones más seguras para resolver con éxito los nuevos desafíos y además proteger lo reconstruido de situaciones inducidas por fenómenos naturales o características ideológicas de su entorno, todo ello sin alterar los aspectos arquitectónicos, culturales y tecnológicos propios de la vivienda y del patrimonio cultural de la nación y procurar el cumplimiento de la habitabilidad.

El enfoque de la gestión integral del riesgo y de los derechos humanos se asumió desde los lineamientos publicados en marzo de 2019, como el criterio de la ejecución de estas acciones y proyectos no únicamente para la reparación o reconstrucción de los inmuebles sino para desarrollar en las comunidades una cultura de la prevención del riesgo, la litigación y la recuperación que permita la vulnerabilidad de las personas y comunidades.

Es en este contexto que en el periodo 2019 – 2020, el programa nacional de reconstrucción continuo la construcción de más de 55 mil 600 acciones con una inversión superior a los 35 mil millones de pesos la cantidad y acciones de vivienda suma 46 mil 800, los inmuebles educativos 6 mil 351, los de cultura 2 mil 328 y en centros de salud se han programado 182 acciones.

El avance de este periodo 2019- 2020 alcanza el 70% de las obras concluidas, un 11% se encuentra en proceso, y el 19% restante esta por iniciar con esperanza que para finales de este año podremos concluir con este programa 2019- 2020, que es totalmente factible de acuerdo con la última sesión que se tuvo en la comisión inter secretarial de la reconstrucción.

En este corto plazo que queda del 2020, en el caso de vivienda se atenderán aquellos beneficiarios que aún no cuentan con vivienda, trasladado a 2021 los casos revisados como daño menor, hay tres tipos de daños pero se le está dando relevancia en este momento a los daños mayores por que son aquellos que están impidiendo que la gente después de 3 años permanezca en casas de parientes o en lugares de renta y es muy importante que ya resolvamos este problema que hoy en día sigue viviendo bastante gente.