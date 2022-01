Realiza institución operativo en todo el país

En la víspera de la llegada de los Reyes Magos, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) puso en marcha el operativo de verificación y vigilancia para evitar que Melchor, Gaspar y Baltazar, sean víctimas de abusos y engaños.

El titular de la dependencia, Ricardo Sheffield Padilla, advirtió desde el World Trade Center, que se revisará que los precios estén a la vista y que se respeten las ofertas y promociones, al tiempo que hizo recomendaciones a los reyes del oriente para que no sean víctimas de los vendedores.

“Aquí venimos a hacer público el operativo que estamos realizando en todo el país, en apoyo a Melchor, Gaspar y Baltazar, a quienes orientamos que se fijen en los etiquetados de los juguetes, hay que ver que compramos, que se lleven los reyes magos productos de acuerdo a la edad de las niñas y los niños”.

Dijo que las especificaciones se deben poner en todo juguete cuando se arman, por lo que deben leerse los instructivos y que fijarse en los precios. “Comparemos antes de salir a comprar, los juguetes más vendidos están en la página de Profeco para que ustedes puedan decidir en donde es el lugar adecuado para que se surtan los Reyes Magos”.

El funcionario federal, alertó que no faltará alguien que se ponga en alguna esquina o en algún semáforo a vender juguetes que normalmente son saldos de años anteriores y dijo que ahora no hay problema de importación ilegal de juguetes de China, porque el gran problema que tiene el mundo es la importación de esa nación.

No están saliendo suficientes contenedores y este año no se enfrenta el problema de contrabando o venta ilegal pero sí, que algunos estén sacando basura de alguna bodega de hace dos, tres o cuatro años y que el juguete no pueda estar en buenas condiciones, agregó.

El ombudsman de los consumidores, exhortó a los Reyes Magos a adquirir los regalos para los pequeños en establecimientos formales para que puedan hacer válida la garantía y advirtió que, si algún proveedor o juguetero “intenta pasarse de rosca”, recibirá una sanción y se le inmovilizarán sus productos.

Indicó que las garantías que ofrecen los juguetes, debe ser de al menos nueve meses, al tiempo que llamó a Melchor, Gaspar y Baltazar, a denunciar cualquier irregularidad con la autoridad para sancionarlo.

Seffield Padilla, llamó a no regalar armas de juguetes para los niños por la violencia que ya hay y señaló que no puede haber juguetes que parezca un arma real.

El procurador del consumidor, mencionó que el promedio nacional del ticket de compra de los Reyes Magos está en 350 pesos por niño y en el sur del país este incluso baja.

