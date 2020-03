Princess Mundo Imperial se alista para la 83 Convención Bancaria

Ubicado en la Riviera Diamante Acapulco y considerado como uno de los 500 mejores hoteles del mundo, Princess Mundo Imperial será sede de la edición 83 de la Convención Bancaria “Prosperidad para todos en la era digital”, los días 12 y 13 de marzo.

Organizada por la Asociación de Bancos de México, la convención es un encuentro anual de la industria financiera, un espacio para reunir conferencistas, líderes políticos y de la industria financiera a través de mesas de discusión en donde se exponen temas de importancia nacional referentes a la economía mexicana.

Durante esta edición algunos de los conferencistas presentes serán: Manuel Gutiérrez Novelo, Inventor, Ing. en Electrónica, Empresario, Futurólogo, Arquitecto de AILEENN; Dan Cobley, Managing Partner, Fintech, Blenheim Chalcot. Former Managing Director, Google UK and Ireland; así como Hon. Michael Chertoff, Ex Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

La Convención Bancaria se ha llevado a cabo en las instalaciones del hotel Princess Mundo Imperial durante los últimos 17 años de manera consecutiva y en cada convención, se ha contado con la asistencia de aproximadamente más de 1,000 asistentes.