Prevé Concanaco sólida recuperación económica en 2021

Se requieren estímulos para reanimar al secto

El buen fin, día de muertos y fiestas decembrinas, así como la eliminación de restricciones por semáforo epidemiológico, serán claves para la reactivación del sector terciario en México para el cierre del año, aseguró el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo ( Concanaco Servytur), Héctor Tejada Shaar.

Dijo que el sector comercio podría alcanzar un crecimiento entre el 9 y 12%, los servicios de 4.5 a 7% y el turismo, tener un avance de entre 15 y 20%.

En conferencia de prensa, el líder del comercio establecido del país, mostró su optimismo por la recuperación económica del país, al tiempo que señaló que este lunes, la Secretaría de Economía, le entregó la constancia de validez en la elección donde resultó electo presidente del organismo empresarial.

“Se observan una serie de variables que nos muestran los indicios de una recuperación económica aunque lenta, se encuentra ligada al incremento de vacunas en la población mexicana que aumenta la confianza en tener un mejor panorama para lo que resta del 2021, al cambiar las restricciones incorporadas en las diversas fases de los semáforos epidemiológicos, es posible que la desaceleración sea menor, lo que provocaría una mayor movilidad de personas en el último trimestre de 2021 así como un aumento en el consumo interno”, señaló,

Sin embargo, dijo que se requieren estímulos para reanimar al sector, a los empresarios, lo cual buscará en breve en reuniones que sostendrá con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier , así como con entidades financieras para encontrar los apoyos necesarios.

“Nosotras ya pedimos una cita con la secretaria y también ya pedimos una cita con el Presidente de la República, en breve su servidor, se estará reuniendo con la secretaria de economía y con el Presidente de la República para tratar absolutamente todos los temas de recuperación económica”, precisó.

Tejada Shaar, indicó que requieren apoyos económicos con créditos y tasas competitivas y por ello es necesario que los gobiernos en todos los niveles, así como las instituciones financieras, promuevan mecanismos para apoyar a los negocios que han tenido que bajar sus cortinas ya sea por el Covid-19, las inundaciones o el pasado sismo del 7 de septiembre.

Mencionó que las necesidades son distintas en cada sector por lo que los estímulos que se otorguen, deberán estar a la medida de cada requerimiento.

Adelantó que este miércoles, será anunciado el programa del Buen Fin que se realizará en noviembre, y confió en que a pesar de la situación económica por la que atraviesa el país, este evento de reactivación de la economía sea exitoso.

Por último, el presidente de la Concanaco-Servytur, pugnó porque ya no se establezca ningún tipo de cierres, puesto que todas las empresas y actividades son esenciales, al tiempo que dejó en claro que no habrá un equilibrio sanitario, si no se agiliza la vacunación.