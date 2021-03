El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), José Manuel López Campos aseguró que marzo se vislumbra como el inicio de la reactivación económica de giros no esenciales en varios estados, puesto que, a partir de este primer día del tercer mes de 2021, no hay entidades en color rojo, lo cual abonará a que exista una mayor actividad comercial y de servicios, y que empresas puedan operar luego de algún tiempo de no hacerlo.

Por ello, pidió a los establecimientos seguir cumpliendo los protocolos sanitarios de manera estricta, para evitar posibles brotes de contagios, y a la ciudadanía ser responsables y solidarios, respetar las medidas de salud al momento de asistir a una tienda, restaurante o sitios de esparcimiento, ya que solo con el cuidado entre todos se logrará en menor tiempo la recuperación económica del país.

López Campos destacó que el sector terciario ve una oportunidad para el inicio de la recuperación al poder reabrirse los negocios que estaban considerados como no esenciales, y otros podrán laboran con mayor capacidad, luego de que la mayoría de los estados estarán en color naranja y amarillo, mientras que Chiapas y Campeche en verde, en el semáforo epidemiológico anunciado por la Secretaría de Salud federal.

De acuerdo con el dirigente empresarial, esta disposición representa una gran responsabilidad para las empresas y establecimientos, pues esta nueva reapertura no significa que el Coronavirus ya este erradicado, sino que, con el inicio de la vacunación, la estricta implementación de los protocolos sanitarios y medidas preventivas se ha registrado una disminución en los casos, situación que permitió a las autoridades aprobar la reapertura de negocios, y ampliaciones de horarios.

Recordó que en la Ciudad de México, luego de varias semanas en color naranja del semáforo epidemiológico, reabrieron hoy sus puertas sitios como cines, museos, teatros y gimnasios a una capacidad de 20% de su aforo total, con horarios establecidos de cierre entre las 19 y 20 horas todos los días.

En el caso de restaurantes, su capacidad de atención a comensales en áreas cerradas será de 30%, 10% más respecto a la que tenían en días pasados, y se mantiene el servicio al aire libre hasta las 22 horas, posteriormente solo se permite la entrega a domicilio o para llevar.