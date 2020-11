Preocupa aceleración casos COVID-19: FED

En conferencia de prensa posterior a su anuncio de política monetaria, el presidente de la Reserva Federal Estadounidense (FED), Jerome Powell, reconoció que la mejoría de la economía se ha moderado en meses recientes, aunque no es algo sorpresivo. Aseguró que le preocupa la aceleración de casos de COVID-19 en Europa y EE. UU., y no espera ver una recuperación sostenida sino hasta que se haya recuperado la confianza de agentes económicos y la gente se sienta segura. No obstante, reafirmó que la FED aún cuenta con herramientas para apoyar la economía.

En su documento de opinión análisis “FED sin sorpresas “, Santiago Fernández analista en Intercam Banco, señaló que la FED, a través del Comité de Mercado Abierto, decidió mantener la tasa de interés sin cambios en un rango de 0 a 0.25% y se comprometió a seguir utilizando todas las herramientas disponibles para respaldar la economía ante los retos del COVID-19.

Opina que la decisión cumplió con las expectativas del mercado, que no anticipaba cambios relevantes a la postura de política monetaria del organismo, además de que el tono sigue siendo de preocupación por los efectos económicos del virus.

Señala que, hacia adelante, no se espera que la FED haga movimientos sustanciales de política monetaria. En todo caso, los mercados permanecerán atentos a cualquier indicio de implementación de un programa de control de la curva de rendimientos, algo que luce cada vez menos probable.

Apunta que los resultados de la elección, si bien no definitivos, parecen apuntar a un gobierno dividido en el que no se implementarán programas agresivos de gasto fiscal que pongan presión al alza sobre las tasas de interés a largo plazo; por lo que es prudente esperar que la FED mantenga la postura actual por al menos dos años más. Cualquier deterioro adicional de la economía por el virus probablemente sería afrontado con ajustes en el programa de compra de activos.

También indica que el lenguaje es esencialmente el mismo al último comunicado. La FED resaltó que la actividad económica y el empleo se han recuperado, pero se mantienen muy por debajo de sus niveles de principios de año. Consideran que la inflación se ha mantenido baja como consecuencia de precios menores en energéticos. Reiteraron que la recuperación dependerá de la evolución del virus y esperan que la emergencia sanitaria siga teniendo un impacto negativo en la actividad, el empleo y la inflación en el corto plazo; además de que plantea riesgos importantes a mediano plazo.

La FED no hizo cambios a su programa de compras de activos, por lo que se sostendrá el ritmo de compras de deuda soberana y activos respaldados por hipotecas en su nivel actual, para conservar el correcto funcionamiento de los mercados y condiciones financieras holgadas.