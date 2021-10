HSBC tiene una solución de vivienda para cualquier necesidad en materia de financiamiento: Margain

El portafolio hipotecario total del país, incluyendo organismos de vivienda, suma casi tres billones de pesos y el bancario está en un billón 53 mil millones de pesos, que se traduce en un crecimiento de 9.4% en los últimos 12 meses, informó Enrique Margain Pitman, director ejecutivo de Crédito Hipotecario & Inmediauto de HSBC y Coordinador del Comité Hipotecario de la Asociación de Bancos de México (ABM).

En entrevista con #EnConcretoContigo, Margain Pitman, precisó respecto a la cartera vencida, que se ubica en 3.5%, cuando llegó a estar hace unos meses arriba de 3.6%, mostrando ajuste a la baja.

“En lo que es la nueva colocación o nuevos créditos en el periodo enero-agosto de 2021, son 97 mil 100 créditos; 33% de crecimiento respecto al mismo periodo de 2020, pero también un aumento respecto del 2019.

“Y si vemos en términos de la colocación, son 169 mil 800 millones de pesos lo que se lleva, que es casi 50% por arriba del mismo periodo del año pasado y más del 30% respecto a 2019. Entonces quiere decir que este año ha sido espectacular, el crédito promedio de la banca es de 1 millón 749 mil pesos, que es 11% por arriba del año pasado.

“Lo que estamos viendo es un mayor dinamismo indiscutiblemente, apoyado por ciertos productos como todo lo que es la portabilidad de los créditos hipotecarios. Esto es, por ejemplo, la transferencia de un crédito de un banco a otro para buscar mejores condiciones, mejores tasas de interés. Ajustar el plazo y también añadir algún crédito de liquidez para consolidar pasivos”, expuso.

Enrique Margain Pitman

Enrique Margain se refirió a los créditos de ampliación y mejora, que dijo, han venido creciendo de manera significativa en el mercado y resaltó los préstamos de adquisición de vivienda que se han aumentado cerca del 30% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores.

“Para que tengas un contexto del crecimiento que ha tenido la nueva originación o nueva colocación hipotecaria, si vemos todo lo que se colocó en 2020, fueron cerca de 200 mil millones de pesos.

“Si vemos septiembre del 2020 contra agosto de 2021, llevamos 256 mil millones de pesos colocados y con una inercia muy positiva hacia este último trimestre, derivado de todas las acciones de que viene la época de mayor colocación, de promociones de fin de año, de que hay un mercado mucho más estabilizado”, puntualizó.

Calificó como buena noticia el que, aunque la tasa de interés en el último año ha crecido más de 100 puntos básico, lo cual se ve reflejado en bonos a siete o a 10 años, estas han tenido crecimiento marginal; es decir, la ponderada al mes de agosto está en 9.25%, cuando llegó a estar en su momento ligeramente abajo del 9%.

“Quiere decir que los ajustes han sido marginales en un mercado en el que el costo del principal insumo ha crecido más de 100 puntos básicos. Más de un punto porcentual, entonces, estamos hablando de que es un mercado muy competitivo, que siempre traslada las mejores condiciones hacia los clientes, y con una diversificación de productos bastante positiva”, acotó.

HSBC Construye

Margain Pitman resaltó por otro lado parte de la variedad de productos que HSBC tiene en sus anaqueles. Enfatizó en la Hipoteca HSBC Construye, la cual dijo, ha tenido una muy buena respuesta del mercado, puesto que está bien diseñada al tomar las mejores características que había en otras opciones existentes.

Con ese producto, el cliente puede construir una vivienda de uso habitacional en un terreno propio, libre de gravamen, o se le da la opción de que el banco le financia el terreno y adicionalmente la construcción de la misma.

“Las condiciones son inigualables, las tasas de interés, el que no manejamos comisiones de apertura, ni de administración, ni de pre pago. Aquí básicamente lo que te financiamos es el 100% del proyecto de obra, sin que supere el 75% del valor proyectado del inmueble. Terreno más construcción”.

Explicó que este crédito se dispone vía parcialidades o ministraciones conforme se va avanzando la construcción o la obra. El banco revisa que el terreno esté ubicado, urbanizado y en alguna zona residencial con servicios, lo cual aplica para lo que es la vivienda horizontal.

Las condiciones son muy buenas, enfatizó, puesto que las tasas de interés van desde el 8.40% para plazos pequeños de cinco años, hasta el 8.90% para lapsos de 15 a 20 años.

“Además, se otorga un seguro para la etapa de construcción, no se cobra ninguna comisión adicional. Esto nos ha permitido que en muy corto plazo tengamos una tubería bastante interesante y hemos firmado los primeros 20 o 30 créditos. Para ser un producto tan nuevo en nuestro anaquel, la demanda ha sido bastante buena”.

Sobre el esquema de remodelación mencionó que va en crecimiento en cuanto al número de solicitudes de quienes quieren cambiar instalaciones eléctricas, hidráulicas, cocinas, fachadas o ampliar un cuarto o la vivienda.

Por medio de un crédito hipotecario, explico, HSBC acompaña al cliente dándole el recurso vía parcialidades, ministraciones y donde la tasa de interés es de 8.90 para 15 y 20 años. “La verdad es un gran producto el que lanzamos al mercado y por su puesto hacia adelante tenemos otros nuevos productos”.

Hipotecario más crédito de liquidez

Por otro lado, Enrique Margain dijo que en este producto hay dos modalidades. “Tenemos un esquema de pago de pasivos más lo que es el crédito de liquidez, cuando cambias una hipoteca de un banco a HSBC. Y aparte de todo, restructuras ese crédito y lo dejas en mejores condiciones; te damos un crédito de liquidez para consolidar pasivos o para cualquier tema que requieras…

“Y los créditos de adquisición si vienen acompañados de una línea de liquidez, lo cual ayuda muchísimo porque al final de cuentas te pude cubrir ciertas necesidades como el poder destinar esos recursos para consolidar deudas, mandarlas de corto a largo plazo y poder enfrentar hacia adelante de mejor manera el pago de tu hipoteca, o para cubrir alguna necesidad que tuviera la familia”.

De acuerdo con Margain Pitman, “prácticamente hay una solución de vivienda para cualquier necesidad en materia de financiamiento”.

Aplaza 3

Habló sobre Aplaza 3, que es una campaña, la cual consiste en diferir las primeras tres mensualidades, más el mes irregular, y se amplía por tres meses el plazo del crédito y los intereses que se generan durante ese periodo de diferimiento; es decir, lo paga el cliente hasta el final de la vida del crédito en la última mensualidad, o cuando realiza algún prepago.

“Si hoy día un cliente toma ese crédito, su primer pago derivado de nuestras fechas de corte que son los 4 de cada mes, estaría pagando su primera mensualidad hasta el 4 de marzo. Hablamos del gran beneficio que trae para un cliente el poder decir, me despreocupo hasta fin de año y empiezo a pagar hacia el tercer mes del próximo año. Es un beneficio extraordinario y sobre todo que aquí en los intereses que se devengan no hay ninguna actualización”.

Destacó las ventajas que también tiene un nuevo esquema de Infonavit que de acuerdo con Margain, se lanzará al mercado hacia mediados de noviembre, el cual permite a los derechohabientes no activos poder utilizar el ahorro que tienen en su subcuenta de vivienda para poder cubrir el enganche al momento de adquirir una propiedad nueva o usada.

“Son derechohabientes no activos los que tienen depósitos, tienen un saldo en su subcuenta de vivienda pero que ya no están activos, ya no están cotizando, y aquí lo que se permite es que puedan obtener esos recursos que son bastante significativos para muchas personas”.

“Nos hablaban más de un millón de derechohabientes no activos que tienen más de 120 mil pesos en su subcuenta de vivienda y la verdad es que te das cuenta que en lugar de tener el recurso, generando intereses indiscutiblemente, el rendimiento que da la subcuenta de vivienda, lo pueden sacar para tener una propiedad y para tener ese recurso invertido en la misma, y se complemente con un crédito cofinanciado que da el banco, porque en función de la línea de crédito que establezca el banco, el Infonavit va a cofinanciar, va dar 30% de esa línea que se determinó”, subrayó Enrique Margain Pitman.