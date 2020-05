Por Covid-19 se deben usar Medios de Pago digitales: ABM

Alejandro Pineda Mosiño señaló que ante la pandemia del coronavirus (Covid-19), los medios de pago digitales cobran relevancia, porque permiten realizar una amplia gama de operaciones, sin tener que estar en físico para hacerlas.

El presidente de la Comisión de Medios de Pago de la Asociación de Bancos de México (ABM) señaló que a la fecha se tienen desarrollados diversas opciones que generan las siguientes ventajas en cualquier negocio: Incremento en las ventas. No se necesita dar el cambio. No se pierde la venta. Control de ingresos. Reducción de costos al no manejar efectivo. El depósito de las ventas se abona a su cuenta al siguiente día hábil bancario. Seguridad por no operar con efectivo. Clientes más satisfechos. Transferencia electrónica para el pago a proveedores.

En el programa BANCAEXPLICA, señaló que el buen uso de la tarjeta de crédito permite:

Adelantar tu consumo.

Compras en línea.

Programas de recompensas, puntos, millas etc.

Seguros, de asistencia médica, vida, apoyo a viajes, vehiculares, etc.

Facilidad de compras a meses sin intereses.

Domiciliar bienes y servicios, para no olvidar pagos.

El ejecutivo detalló en su exposición los servicios bancarios a los que se puede tener acceso sin necesidad de ir a una sucursal:

Banca por internet y Apps bancarias

Transferencias Electrónicas

Pagos a Comercios

Comercio Electrónico

Cash Back

Corresponsales

Disposiciones en ATMs

También comentó que mediante el uso del Cobro Digital (CODI) se pueden realizar pagos u órdenes de cobro con códigos QR, ya sea mismo banco o interbancarios.

Además detalló los canales y medios de control que existen para beneficiar a los usuarios de los medio de pago: