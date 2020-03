La volatilidad que registran los mercados financieros a consecuencia del coronavirus, ha impactado tanto a empresas como a sectores, los cuales han tenido que suspender algunos servicios, aseguró José Oriol Bosch.

El director general de la Bolsa Mexicana de Valores dijo que el mercado bursátil no ha sido ajeno a esta coyuntura, toda vez que si bien los inversionistas no han calculado las afectaciones que traerá el coronavirus, la realidad es que la volatilidad ha provocado que no haya nuevas colocaciones.

“La volatilidad en los mercados por el coronavirus, ha provocado que no haya colaciones en la Bolsa Mexicana de Valores”, reiteró.

Entrevistado al término del timbrazo del Ring de Bell for Gender Equality dijo que existe la confianza de que el escenario será pasajero y en el corto plazo se retome el rumbo de ganancias que registraban los mercados, tanto a nivel nacional como global.