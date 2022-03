Policía de Sonora se suma a créditos Infonavit

Sonora es el tercer estado de la república en unirse a la iniciativa del Infonavit para que policías estatales accedan a vivienda

El Infonavit y el Gobierno de Sonora firmaron un convenio para que los policías estatales puedan contar con esquemas de crédito del instituto hasta por 2 millones 217 mil 700 pesos, para la adquisición de una vivienda nueva o existente.

Como parte del convenio, ambas instituciones buscarán la simplificación de los trámites estatales y municipales relacionados con los programas de mejoramiento y autoconstrucción del Instituto, así como la regularización de escrituras y temas relacionados con pagos por cancelación de hipotecas.

te puede interesar: Policía Monterrey tendrá acceso a créditos Infonavit

El director del Infonavit, Carlos Martínez, explicó que el convenio es una forma de ejercer justicia al segmento más vulnerable de gobierno.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, exclamó que “no puede ser que un trabajador no tenga prestaciones sociales que incluyan la vivienda. No puede ser que, a aquellos a quienes les pedimos que expongan su vida, para defender la nuestra, no hayamos construido un sistema de prestaciones sociales que les dé acceso a la vivienda. Por ese solo hecho de incorporar a los policías en esta posibilidad es que este convenio tiene un carácter histórico”.

Te recomendamos: INFONAVIT ataca coyotaje con comics

El convenio también contempla el trabajo de ambas partes en el rescate de las viviendas abandonadas que fueron financiadas con créditos del instituto, y la creación de mecanismos que permitan a los acreditados sin empleo participar en los programas de fomento al empleo.

Con la firma del convenio, Sonora es el cuarto estado de la república en unirse a la iniciativa del Infonavit para que policías estatales adquieran vivienda a través de esquemas de financiamiento del instituto.