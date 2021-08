Plataforma REPSE frena cumplimiento de ley de subcontratación: López Becerra

Urge que autoridad federal, resuelva los problemas de recepción de información

Comerciantes en pequeño, denunciaron que la prórroga en materia de subcontratación no será suficiente, toda vez que la plataforma REPSE implementada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ( STPS) dificulta el registro de las empresas que quieren cumplir con la ley y no serán culpables ante las sanciones que por outsourcing se les quieran imponer.

Gerardo Cleto López Becerra, presidente de ConComercioPequeño, dijo que es urgente que la autoridad federal, resuelva los problemas de recepción de información, ya que la prórroga de un mes no es suficiente, ni solucionará las trabas.

“Además de ampliar el plazo por un mes para que las empresas puedan concluir su trámite en la plataforma repse.stps.gob.mx del Registro de Prestadoras de Servicios Especializados y Obras Especializadas (REPSE), la autoridad debe atender las fallas técnicas de la plataforma en donde se capturan los datos y se envía la información, pues además de impedir que los empresarios estén informados del estado de su trámite, ésta no está reconociendo la información legible que se sube al sistema y arroja respuestas negativas de manera autómata”, señaló.

Comentó que varias de las empresas de servicios han podido realizar el trámite –a pesar de las serias dificultades- y no ser suspendidas como proveedoras del gobierno, pero la gran mayoría tiene muchos problemas para hacerlo.

“Es totalmente absurdo que, en la captura de datos, el sistema marque con una paloma el cumplimiento de requisitos y tiempo después, envíen un oficio con respuestas cajoneras, diciendo que no se les autoriza el registro, porque la información es errónea o ilegible, e incluso se atrevan a afirmar que la empresa no acredita estar al corriente con sus obligaciones fiscales, lo cual es totalmente falso y es comprobable con la información enviada por las empresas”.

El líder del comercio terciario, indicó que es claro que el sistema tiene fallas, pues no permite que los empresarios den seguimiento al estado en que se encuentra su trámite, tal y como lo indica el artículo Décimo Noveno del Acuerdo por el que se dieron a conocer las disposiciones, publicado en el Diario de la Federación el 24 de mayo pasado.

“Además de un sistema deficiente, la escasa información que hay y la falta de una ventanilla de atención personalizada en la Unidad de Trabajo Digno, área que depende de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, son las causas por las que a la fecha es muy bajo el número de empresas que ha logrado obtener el cumplimiento de su trámite. Sin embargo, los funcionarios públicos insisten en culpar a las empresas de los fallos y el bajo índice de matriculación”, recalcó.

El presidente de ComComercio, recordó que la prórroga del registro que fue aprobada el pasado viernes en el Senado de la República a iniciativa del Senador Ricardo Monreal y será una medida limitada si los encargados del REPSE no realizan cambios en la plataforma y resuelven los problemas técnicos que tienen las empresas para subir su información.

De ahí que demandó la apertura de una ventanilla de atención personalizada con personal capacitado para que oriente y resuelva las dudas, pues por absurdo que parezca, la autoridad pone un corto plazo para el cumplimiento del requisito y por otra parte a pretexto de las medidas tomadas por la emergencia sanitaria, no ofrece personal debidamente capacitado para orientar de manera personal a los empresarios.

López Becerra, advirtió que de no hacer las correcciones a los hierros del propio sistema REPSE y no dar la orientación que necesitan los empresarios, será necesario volver a ampliar el plazo para el registro de empresas hasta al menos el 1º. de enero del 2022, esto para no dejar fuera a las pequeñas y medianas que son las que más dificultades han tenido.