Plantón de triquis, pone en riesgo negocios y empleos: Canaco

Más de 3 mil negocios han sido afectados y perdidas por 33 mil millones de pesos

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, lamentó que, de nueva cuenta, la comunidad triqui haya instalado un campamento en Avenida Juárez y en el Eje Central Lázaro Cárdenas, convirtiendo a la capital del país en rehén de grupos de interés político que utilizan demandas legítimas para presionar al Gobierno local y que afectan a miles de habitantes.

El presidente de este organismo empresarial, Nathan Poplaswky Berry, recordó que durante varios meses se toleró el plantón de la comunidad triqui, mismo que provocó una gran afectación a 3 mil 305 negocios en la zona, ocasionando una pérdida por ventas no realizadas de alrededor de 33 mil millones de pesos.

“Los empresarios no somos insensibles ante la compleja circunstancia que atraviesa dicha comunidad, pero es necesario que la misma sea atendida por las autoridades del estado de Oaxaca, en el estado de Oaxaca. Es fundamental que tanto autoridades como la ciudadanía comprendan que los empresarios del comercio, servicios y turismo de la CDMX “estamos atravesando una circunstancia complicada, pues, además de padecer los efectos de la pandemia del Covid 19, tenemos que enfrentar las afectaciones a la actividad comercial derivadas de asuntos de orden político”, dijo.

Por ello, señaló que es necesario reactivar la economía sin arriesgar la salud de los habitantes de la CDMX y estar conscientes de que frenar la dinámica económica ahora podría conducirnos a una mayor crisis de desempleo, y actos como el señalado entorpecen los esfuerzos tanto de empresarios, como de las propias autoridades del Ejecutivo local.

Poplawsky, dijo que no debemos olvidar que en la Ciudad de México se han perdido más de 200 mil empleos formales que impactan al mismo número de familias, mismas que están pasando por momentos difíciles y cualquier nueva afectación puede resultar determinante para el cierre de más empresas y la pérdida de muchos más empleos.

El dirigente de los comerciantes establecidos de la capital, reiteró que la Ciudad de México no puede ser rehén de grupos que utilizan demandas legítimas para presionar a las autoridades de una ciudad que no tiene que ver con la problemática, y “cuando la resolución del problema no depende de la autoridad de la CDMX, los afectados no deben ser los habitantes de esta ciudad”.

Por ello, exhortó, una vez más, a las autoridades responsables de garantizar la libertad de tránsito a que hagan cumplir la ley, al margen del origen de las demandas, sean de orden federal o estatal de gobierno y agregó que aplicar la ley en beneficio de las mayorías no es represión.