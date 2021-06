Planmed ofrece atención médica de primer contacto y planes de salud

Buscan reducir costos

HSBC México informó que mediante una alianza con AXA Keralty ofrecerá a sus clientes Planmed®, apoyo preventivo de salud, la cual busca reducir el gasto de bolsillo en salud y brindar atención médica de primer contacto, además de ofrecer consultas médicas ilimitadas, estudios de laboratorio, terapias y programas de salud acorde a las necesidades de cada persona y su familia.

Se detalla que las consultas y atención de especialidad serán brindadas a través de las siete Clínicas de la red AXA Keralty y los hospitales en convenio a lo largo del país. Los precios por lanzamiento van desde 99 hasta 350 por persona al mes, con esta cuota los contratantes tienen acceso a consultas en las Clínicas de la alianza AXA Keralty y en la red de hospitales de sus proveedores en la República.

A través de este plan de salud, una persona puede acceder a atención médica de primer contacto o de especialidades – incluida COVID-19 – a través de video consultas o acudir a alguna de las Clínicas.

Las tres modalidades de Planmed®, apoyo preventivo de salud, son:

1. Planmed® Esencial: un plan de salud que te otorga acceso a un chequeo médico inicial para conocer tu estado de salud, consultas de médico general, pediatría y ginecología ilimitadas, orientación médica telefónica y otros servicios.

2. Planmed® Intermedio: además de todos los beneficios que te ofrece Planmed® Esencial, incluye consultas médicas de especialidad ilimitadas, estudios de laboratorio, terapias físicas, inhalo terapia, oxigenoterapia, todas ellas al presentar referencia médica y más servicios.

3. Planmed® Virtual: la coyuntura actual nos invita a reinventar la forma en la que cuidamos nuestra salud. Ahora es posible consultar al médico desde donde se encuentre.

Planmed® está disponible para contratación a través de los canales digitales de HSBC México, cajeros automáticos y centro de contacto telefónico. Para más información de Planmed® es posible ingresar a la página web www.hsbc.com.mx/planmed o escaneando el código QR.

“En HSBC México vimos un gran potencial en Planmed®, un sistema de salud integral con el que es posible tener acceso a atención médica de primer contacto y de especialidad a un costo accesible, con planes que pueden ser aprovechados para atención preventiva y diagnóstico oportuno o seguimiento de enfermedades crónico-degenerativas, como hipertensión o diabetes”, señaló Omar Sánchez, Director General Interino de HSBC Seguros México.

De acuerdo con un estudio realizado por HSBC México, a pesar de que la gente coincide en la importancia de estar protegidos ante eventualidades relacionadas con la salud, 75 de cada 100 personas no cuentan con un seguro de Gastos Médicos Mayores o un plan de salud. Las principales razones para no contratarlo son el costo y no encontrar un plan de acuerdo con sus necesidades.

“En México, más de 70% de la población tiene sobrepeso u obesidad y más de 10% cuenta con un diagnóstico de diabetes (ENSANUT, 2018). En este contexto, ofrecemos a los mexicanos un sistema privado de salud como el de AXA Keralty, mediante el cual podremos identificar, prevenir y atender las enfermedades más comunes por las cuales una persona consulta a un médico, además de otros padecimientos”, señaló Alejandro Pérez Galindo, Director General de AXA Keralty.