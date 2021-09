Pierden litigio beneficiarios de ex presidente Luis Echeverría

Descendientes del ex presidente Luis Echeverría Álvarez, deberán pagar nueve millones de pesos aproximadamente, derivado de un juicio iniciado en 2015 por una demanda laboral en la que está involucrado el ex contador del ex mandatario, Raúl Olvera Gómez.

En conferencia de prensa, los abogados Eraclio Bonilla y Marco Antonio Hernández, destacaron que después de seis años de litigio, perdieron este proceso las empresas de carácter inmobiliaria heredadas por los descendientes de Echevarría Álvarez.

“Pero al interponer el trabajador, recurso de revisión en contra de la sentencia de amparo, logró que el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, en el Toca 48/2020, con fecha 28 de enero de 2021, dejara sin efectos la sentencia de amparo y se restituyera al trabajador en los derechos obtenidos mediante el referido Laudo”, explicaron los abogados.

Recordaron que recientemente, incumplieron una oferta de pago a su ex contador, Raúl Olvera Gómez, pensando que aún pueden negociar el resultado del laudo, sin embargo, pierden de vista que ya están fuera de tiempo y oportunidad para lograrlo, puesto que, en las actuales condiciones, solo es cuestión de tiempo ejecutar el referido laudo.

“Peor aún, están poniendo en riesgo, más de 150 millones de pesos del patrimonio empresarial, por obligaciones incumplidas ante instituciones que protegen los derechos sociales de los trabajadores, pero todo depende de la rapidez con que resuelvan nuestro asunto”, se precisa en la denuncia.