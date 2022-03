Piden que sean dos semanas de vacaciones al año: Coparmex y Amech.

La propuesta de reforma para ampliar el periodo vacacional en México debe considerar 12 días (dos semanas al año); de los cuales seis días pueden tomarse una vez que el colaborador cumpla seis meses trabajando, como lapso mínimo de días vacaciones consecutivos.



Así lo consideró la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (Amech), al presentar esta postura en el marco del Parlamento Abierto en el Senado de la República, a través de su presidente Héctor Márquez Pitol, externaron que esta propuesta radica en permitir que de forma escalonada no haya un impacto en temas de productividad o de rotación, “e incluya a las personas en trabajos eventuales y a quienes no logran llegar a un año”.

De acuerdo con un análisis de la Amech sobre el panorama laboral mexicano, hay alrededor de un millón de trabajadores que no llegan a cumplir un año completo en el mismo centro laboral. Cabe recordar que la Ley Federal de Trabajo esta

blece el periodo vacacional de seis días hábiles proporcional al primer año de actividades.

Además, hay 3 millones de trabajadores eventuales en el país, quienes tienen contratos de tiempo parcial en meses.



“Un factor importante a destacar es que existen 25 millones de trabajadores en la formalidad, de los 59 millones que conforman la Población Económicamente Activa (PEA). De estos trabajadores formales solo 21 millones están dados de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social”, subrayó Márquez Pitol.



Detalló que bajo estas condiciones sólo 17 millones tienen derecho a vacaciones. Lo que equivale a que solo el 29% de la PEA tiene derecho al descanso.



“Para que los beneficios y derechos laborales sean una realidad accesible a los trabajadores es importante que sean contratados en empleos formales, sugerir alternativas que combatan la informalidad y evasión. Actualmente hay 3 millones de empleadores, pero sólo 1 millón paga seguridad social”, expuso.



El también directivo de ManpowerGroup, reveló que, a raíz de la pandemia, el 36% de los empleados esperan contar con más días de vacaciones de acuerdo al estudio “The Great Realization” de ManpowerGroup. La pandemia generó una tendencia guiada por la necesidad de los trabajadores de priorizar el bienestar y el tiempo de descanso.



“México, en contraste con otros países, sólo otorga una semana cuando los promedios de periodos vacacionales son de cuatro y cinco por un primer año de trabajo. El valor de descanso y tiempo para la familia además ahora en la pos pandemia es totalmente diferente, hoy inclusive hay una tendencia en dónde varios países están reduciendo en este año la jornada laboral en lugar de ser de cinco días, a cuatro”, concluyó el presidente de la Amech.



Por su parte, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana ( Coparmex), José Medina Mora Icaza, se pronunció a favor de esta iniciativa y propuso que el incremento sea gradual en atención a las micro y pequeñas empresas.



“Las empresas no son una razón social, no son los edificios, no son las cuatro paredes de una oficina; las empresas somos las personas y desde este punto de vista Coparmex propone un enfoque centrado en el colaborador, de tal manera que logremos que para que crezca la empresa, entender que requiere crecer el colaborador”, precisó.



Dijo que el crecimiento de las personas traerá una mayor productividad, cuyo elemento más importante es el descanso, por ello es importante que se cuenten con pausas apropiadas durante la jornada laboral, con horarios de entrada y salida puntuales, el debido descanso de fin de semana y las vacaciones que permitan la interacción familiar, la recreación y diversas actividades personales.



El líder del sindicato patronal recordó que en México las empresas, sobre todo las medianas y grandes, han reconocido la necesidad de mayor número de días de vacaciones y sin que esté en la ley, ya se están otorgando empezando con al menos dos semanas de vacaciones, de tal manera que los colaboradores puedan tener ese descanso.

Agregó que Coparmex está por “Vacaciones Dignas”, que respeten los derechos de los trabajadores que laboren en cualquier tamaño de empresa.



“En atención a las micro y pequeñas empresas, que este aumento en los días de vacaciones se haga con gradualidad, es decir que pase primero a nueve días, luego a 12 días y luego siga aumentando en dos días por año. El que se tomen los días continuos -al menos seis días continuos- para que se dé efectivamente el descanso de los trabajadores y que entre en vigencia el primero de enero de 2023, por facilidad de aplicación”, dijo.



Medina Mora Icaza, añadió que ha quedado claro en la ley en materia de subcontratación, el que inicie a mitad de un periodo, genera mucha confusión en la implementación de la misma.



Por su parte, Ricardo Barbosa Ascencio, presidente de la Comisión Laboral de Coparmex, dijo que esta iniciativa es el primer escalón para atender temas mucho más relevantes que están pendientes en el mundo del trabajo y pidió al gobierno, sindicatos y al sector patronal a migrar de una perspectiva de “trabajo digno” a una de “vida digna para los trabajadores”.