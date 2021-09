Piden a legisladores evitar ocurrencias en impuestos

Los diputados federales, no pueden ser omisos a la crisis que tenemos donde más de 300 mil pequeños comercios quebraron durante la pandemia, subraya presidente de la ANPEC, Cuauhtémoc Rivera

El presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) Cuauhtémoc Rivera, llamó a los integrantes de la Cámara de Diputados a que una vez que reciban este miércoles, el Paquete Económico 2021, no se les ocurra crear, aumentar o actualizar impuestos porque “el horno no está para bollos” y apeló a que sean sensibles, éticos y congruentes con la realidad económica que se está viviendo.

En conferencia de prensa, precisó que los diputados federales, no pueden ser omisos a la crisis que tenemos donde más de 300 mil pequeños comercios quebraron durante la pandemia; la canasta básica se ha encarecido un 15% respecto al año anterior, el 66.4% de la población considera que su ciudad es insegura y a lo que se suma que hay 4 millones de nuevos pobres en el país, factores de la realidad mexicana que no permiten crear, aumentar y/o actualizar impuestos.

“Hacemos un llamado a los diputados para que empiecen a ponerse las pilas, se aterricen con la realidad, no es opción andar queriendo lucirse o sacar novedades o un as debajo de la manga o aprovechar el momento para hacer campaña personal de tal o cual, se los décimos con todas sus letras y los llamamos a los legisladores a que no salgan con un domingo siete porque no lo vamos a permitir, para hablar más claro”, indicó.

El líder de la ANPEC, exigió al poder legislativo fortalecer y reactivar el mercado de lo local a partir de propuestas puntuales y los invita a honrar la palabra del Presidente que públicamente ha reiterado que no habrá ni aumentos de impuestos ni nuevos gravámenes.

“Señores Diputados, este es el caldo de cultivo de la realidad nacional que nos toca sobrevivir. Debemos señalar puntualmente que los programas sociales de apoyo por la pandemia y políticas públicas instrumentadas por los distintos niveles de gobierno para paliar los efectos negativos de esta emergencia sanitaria resultaron insuficientes, no tuvieron impacto y no lograron su cometido “dijo.

Rivera, reconoció que existe una debilidad financiera en el país, pero también en los bolsillos de la gente, por lo que en caso de que los diputados aprueben un incremento en impuestos como IVA o IEPS, “sería el acabose”.

El presidente de los pequeños comerciantes, sugirió a los diputados, si aprobar tarifas diferenciadas en el pago de servicios e impuestos, garantizar el libre comercio con prevención, no más prohibiciones ni restricciones comerciales, un programa que garantice la seguridad carretera y posibilite un suministro y abasto sin contratiempos, aumentar el poder adquisitivo de los consumidores para que les alcance para más de 8 kilos de tortillas y un programa de vacunación para los pequeños comerciantes por ser una actividad esencial de máxima proximidad.

Además, apoyos a las mujeres emprendedoras del pequeño comercio (guarderías, becas, servicio médico para ellas y sus críos, bolsa de trabajo, tarifas preferenciales para el transporte), programas sociales y políticas públicas de apoyo al pequeño comercio, que realmente bajen y sean efectivos; deben responder a sus electores, dar la cara por ellos.

En materia de inseguridad, indicó que se ha convertido a muchas localidades del país en pueblos sin ley, donde la extorsión (cobro de piso) es el pan de cada día; la coacción es ley por la que se rige la comercialización de lo ilícito. Cada vez son más los asaltos a mano armada, al igual que el robo de vehículos con lujo de violencia; se han incrementado los secuestros exprés y las desapariciones. Todo esto genera un clima de zozobra que no permite trabajar y ganarse la vida decentemente.

“A cuánto asciende ahorita la extorsión promedio en este tipo de actividad en el país, abandonó la cifra de los 200 pesos y se ha instalado y consolidado con una cifra de esquilmo, cobro de piso o diezmo o como le queramos llamar de 500 pesos y, o los das o tu familia corre riesgos”, indicó.

Añadió que en la pandemia las bandas delincuenciales han hecho su agosto, son los ganones, ellos ganan en la tierra de nadie, como ocurre en muchos Estados: Baja California Sur y Norte; Sinaloa; Sonora; Chihuahua; la Ribereña fronteriza Tamaulipeca; cabeceras rurales Zacatecanas; el Bajío Guanajuatense, Potosino y Queretano; el occidente Jalisciense, Nayarita y Colimense, que viven en desasosiego por el trasiego de estupefacientes. Los índices delictivos crecientes en la mayoría de las alcaldías de CDMX decantan la fotografía de violencia e inseguridad que se vive en muchos lares del país.