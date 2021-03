Piden a dirigente de Concanaco-Servytur rendir cuentas

Por Rosalba Amezcua

Integrantes y representantes de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, (Concanaco-Servytur), exigieron a su presidente José Manuel López Campos, una explicación, antes de que concluya su gestión, sobre una merma económica en las finanzas del organismo al pasar de 69 millones cuando asumió el cargo a 29 millones de pesos.

En conferencia de prensa, consejeros, dirigentes de las Cámaras y Confederaciones que integran el organismo que aglutina al comercio establecido del país de Tulancingo, Ciudad del Carmen en Mérida, Irapuato, Monterrey, Villahermosa y la Huaxteca Potosina, así como Juan Carlos Pérez Góngora y vicepresidente de Asuntos Fiscales , quien ya se inscribió como candidato a la presidencia de la Confederación, entre otros, insistieron en que debe existir transparencia y se deben rendir cuentas a todos los integrantes de la Concanaco.

Alejandro de la Concha, líder de la Canaco en Tulancingo, Puebla, señaló que están preocupados por la negativa de la Concanaco de rendirles cuentas como es su obligación legal hacerlo y permitan el trabajo de auditores externos.

“Lamentamos la actitud de nuestro Presidente José Manuel López Campos, la verdad es una decepción pero no nos van a intimidar. El que nada debe nada teme entonces, no tienen porque estarnos amenazando, condenamos su actitud . Los dineros de la Confederación no pueden manejarse a discreción, son dineros que todos hemos aportado y tenemos el derecho de saber. Hemos sido presionados para retractarnos de este documento”, dijo.

En su oportunidad, la presidenta de la Canaco en Ciudad del Carmen, Campeche Josefina del Carmen Ojeda Martínez, exigió una rendición de cuentas y saber que ha hecho López Campos este año que termina su gestión.

“Que gestiones han repercutido para favorecernos a las cámaras a nivel nacional, que ha ofrecido como líder, que alivios económicos tenemos las cámaras, al parecer no tenemos ningún alivio económico. Que de a conocer la totalidad de las cámaras deudoras y los descuentos realizados y bajo que criterios se utilizaron estos descuentos.

“Porque de 60 millones de pesos que había cuando él inicia, hoy nada más tenemos 29 millones ¿Dónde está el dinero?, les recuerdo que actuar con ética y transparencia no es un deber sino una obligación cuando se manejan recursos públicos, sin trucos ni maquillajes”, señaló.

Agregó que la Confederación no solo es para tomarse la foto y hacer relaciones públicas sino un organismo cupular por lo que reprochó que López Campos, no haya solicitado ningún apoyo federal para que se beneficiaran de créditos como actividades esenciales como sí lo hizo el sector industrial quien entabló pláticas con la Secretaría de Economía y fueron apoyados.

Los denunciantes, señalaron que darán un lapso de entre un mes y mes y medio para que el tesorero de Concanaco Héctor Tejeda Shaar, quien también está apuntado para suceder al actual presidente, rindan cuentas puesto que de lo contrario, irán dando a conocer las acciones que realizarán.