Pide industria ser escuchada en Parlamento Abierto

Debe considerarse que el sector consume 75% de la electricidad en México: Canacintra

La Cámara de la Industria de la Transformación (Canacintra), demandó ser una voz relevante en la discusión de la reforma eléctrica que se lleva a cabo en el Parlamento Abierto que se realiza en el Cámara de Diputados, pues son los industriales el país quienes consumen el 75% de la electricidad que se genera en México.

Enoch Castellanos Férez, presidente del organismo, dijo que, a través de Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía en la Cámara Baja, recibieron la invitación para participar en este encuentro, luego de que escuchó de viva voz de los expertos que tiene Canacintra su postura y su apertura les dejó un buen sabor de boca y hubo el ofrecimiento para que fueran contemplados.

“No descalifico, ha habido grandes ponentes de la iniciativa privada, académicos en contra de la reforma eléctrica pero si creemos que una de las voces realmente relevantes sin duda debe ser Canacintra por una lógica de que el 75 por ciento de la electricidad lo consume la industria y si vamos más allá, alrededor de 36 por ciento lo consumen las empresas de menor tamaño, no concibo que no pueda estar representada la voz de uno de los mayores consumidores quienes recibirán el impacto directo en aumento de costos que tendría esta contra reforma eléctrica de alrededor del 35%”, indicó.

En entrevista, el líder de los industriales el país, dijo que siguen gestionando para que se les pueda incluir y de manera extraoficial podrían ser invitados el 8 de febrero en la mesa que se realizará donde se habla de los cambios a la constitucionalidad por esta reforma.

“No la vemos viable, veo que se les está complicado muchísimo, la percepción pública está cambiando a pesar de todo, la jugada esta de decirle a Carlos Salazar (Presidente del CCE) que si lo iban a aceptar y negarle la entrada, queriendo aprovechar el que había poca presencia digamos empresarial porque el fue solamente el presidente de Concamin y tener la oportunidad de avasallar, lo que hizo es que se le diera mucha nota a esta ausencia y se le ha dado mucho foro a los aspectos relevantes de la iniciativa privada en contra de la reforma energética en sus términos. Por lo que, si uno pulsa a la opinión pública, ya no esta tan segura de que la iniciativa sea para disminuir costos, esto no lo puede asegurar ninguna reforma, ni esta ni las anteriores”, señaló.

El líder de las Canacintra, agregó que todo dependen de los combustibles que se usen para generar electricidad y además no es compatible con el cambio climático y la generación a través de energías renovables que ya dejó perfectamente clara la secretaria de energía de Estados Unidos en su pasada visita.

“Entonces creo que se les esta complicando el panorama, además ya hay cambio de opinión y división en el partido Morena en el Senado y no creo que la vayan a tener fácil, si de por sí no le daban los números allá, dividiéndose por un tema de Veracruz, es también complicado. No va a estar fácil que la saquen en sus términos y abogaría porque analizáramos opciones que beneficien realmente al país, a la gente de México y no solo a la paraestatal del estado que es la Comisión Federal de Electricidad”, precisó.

Añadió que el gobierno de México, al decir a la funcionaria estadounidense, Jennifer Granholm, de que no pasa nada en torno a la des carbonización, hace ver que es una constante que ha tenido en el tema de comunicación social.

“Es evasivo cuando es contrastado incluso con datos oficiales y dicen que tienen otra manera de medir o tienen otros números y es toda una propaganda que deja ver que los temas, los grandes temas nacionales se están evadiendo o se quieren contrarrestar con desinformación. Creo que los medios de comunicación y algunos agentes económicos y sociales estamos haciendo lo que consideramos conveniente para ofrecerle al público información fidedigna que pueda ser revisable en bases objetivas incluso, con otros muchos modelos energéticos en el mundo”, concluyó.