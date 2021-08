Pide IMEF privilegiar crecimiento económico en paquete fiscal

En la víspera de que se presente el Paquete Fiscal 2022, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) señaló que México ha perdido capacidad de crecimiento y esto será visible una vez que se tenga el impacto del rebote de la pandemia y el tema debe tomarse en cuenta en la discusión y aprobación de este.

Ángel García Lascurain Valero, presidente del organismo, señaló que, si bien es importante preservar las finanzas públicas, es importante que se contemplen acciones para detonar el crecimiento económico ya que el gasto público se ha venido financiado con recursos recaudatorios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) pero no se tiene un avance en la economía.

“Hemos insistido sobre la importancia de apoyar la inversión privada, apoyar la recuperación del crecimiento en base a inversión, a capacidad estructural interna de México, hoy en buena medida el crecimiento además del rebote está vinculado a la demanda externa y pensamos que las fuentes de financiamiento del pasado como recuperación de riesgos fiscales de grandes contribuyentes, se utilizaron también los fondos de estabilización de ingresos presupuestales, recursos de fideicomisos entre otros, son fuentes que no se van a repetir y eventualmente la ampliación de la fiscalización por el lado administrativo tendrá un límite sobre bases fundamentadas en el crecimiento económico que sean sostenibles a mediano plazo”, dijo.

Precisó que lo importante es generar inversión, privilegiar como lo propone el IMEF para no sostener la economía a costa de los impuestos.

Por ello, Gabriel Casillas, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto, señaló que por ello el país, requiere de una verdadera reforma fiscal completa, pero reconoció que “nadie se quiere aventar el tiro” por los costos políticos que trae consigo.

“Privilegiar la inversión y no a costa de impuestos, al contrario, se pueden las dos y México está en un punto donde puede hacerlo. Llevamos más de 90 años sin una reforma fiscal muy completa, no es algo que es de esta administración, pero no se ha querido ampliar la base de contribuyentes ya que este tipo de cosas tiene costos políticos y por eso las administraciones anteriores y la actual no se la han querido aventar”, señaló.

A su vez, García Lascurain Valero, señaló que México debe aspirar a recibir una Inversión Extranjera Directa (IED) anual de entre 40 mil y 50 mil millones de dólares y para ello, el gobierno debe brindar certidumbre a las empresas para fomentar la inversión tanto foránea como local y modificar su narrativa en torno a la participación del sector privado.

En torno a la iniciativa electoral que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará al Congreso de la Unión, que incluye la remoción de todos los consejeros electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el líder del IMEF, pidió respeto a las autonomías de ambos organismos.

“Nos parece que el INE es una institución fundamental de México y es parte del patrimonio institucional de México y la autonomía del INE debe preservarse a toda costa, cualquier iniciativa de mejora en su operación, de mejora en el proceso democrático de México por supuesto, esa es bienvenida de parte nuestra pero debe preservarse la autonomía de decisión del INE, nos parece que es fundamental para la generación de expectativas económicas, de inversión, para el fortalecimiento de la economía que esa autonomía sea preservada!, concluyó.