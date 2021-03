Pide experto concientizar sobre uso adecuado de agua

El agua que se tiene no la estamos cuidando lo suficiente, puesto que tenemos una eficiencia de uso de entre 40 y 60%, por lo que para conservarla hay que invertir mucho en infraestructura, al tiempo de que se fomente una cultura para una adecuada utilización y con ello, tener un consumo máximo de 100 litros diarios por persona en promedio.

De no hacerlo, evidentemente cada vez será más difícil y con mayor complejidad obtener el líquido en ciudades como la de México en donde resolver el problema de abastecimiento de ese recurso es el mayor problema y estrés hídrico a nivel mundial, aseguró Ramón Aguirre especialista con casi 40 años de experiencia en ese tema.

Aguirre, quien fue director del Sistema de Aguas del Gobierno de la CDMX, dijo en una plática con #MiCiudadEnConcreto que la capital del país cuenta con gran almacenamiento subterráneo, con un suelo granular, como si tuviéramos una cesta con canicas, y entre canica y canica entra el agua, pero en algún momento será difícil su abastecimiento.

“Tenemos uno de los acuíferos más potente del planeta y eso ha ayudado a sobrevivir, pero se gasta el doble de lo que le entra de manera natural”, por lo que la realidad es que si no se da mantenimiento iríamos a un problema más grave que es traer agua de cuencas más lejanas, lo cual significaría proyectos muy costosos que necesariamente se deberán hacer en algún momento.

De ahí que insistió en el uso eficiente y adecuado del líquido y la necesidad de mayor inversión en infraestructura, puesto que actualmente se le ha recortado significativamente el presupuesto a los sistemas de agua.

“Se requiere de un esfuerzo mayor para resolver la problemática en todas las ciudades y zonas rurales del país, no solo en la CDMX”, reiteró Aguirre, quien subrayó: “Necesitamos caminar hacia un cuidado extremo del agua, la realidad es que es cierto que contamos con la suficiente, pero no para desperdiciarla, puesto que se da un consumo que no obedece a la escases que existe en el país”.

Dijo que en promedio los ciudadanos de la capital de la República pagan por producción, distribución, recolección, tratamiento, como 12 pesos el metro cúbico en promedio, que si sumamos parte administrativa y parte comercial a más de 20 pesos el metro cubico.