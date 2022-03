Pide Coparmex escuelas de tiempo completo

Se pueden emplear 13 mil millones de pesos de dinero prófugo en gobiernos a favor de la educación

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para rectificar sobre la decisión de dar fin a las escuelas de tiempo completo, pues se trata de una política de educación y una apuesta por el bien del país, además de un apoyo para las mujeres que laboran en México.

José Medina Mora Icaza, presidente del organismo patronal, dijo que la medida va contra lo que necesitamos tanto en las escuelas de tiempo completo como la ayuda en las guarderías que también se eliminó en la presente administración por lo que sugirió que el dinero prófugo del que no se rinden cuentas en varios estados del país y que asciende a 13 mil millones de pesos, se utilice para seguir sosteniendo la operatividad de estas escuelas.

“Este dinero que la federación envía a los gobiernos estatales y hay 13 mil millones de pesos que todavía no han sido justificados, es importante dimensionar en este monto que sería suficiente para restablecer el programa de tiempo completo en todo el país. Antes de que se iniciaran estos recortes en el 2019, este programa implicaba un costo de 11 mil millones de pesos”, indicó

Agregó que las escuelas de tiempo completo, son una experiencia que ha demostrado que, además de ayudar a que las madres puedan tener su trabajo y los niños están estudiando, aumentan además el aprovechamiento de los niños, en actividad y educación pero también la parte de la nutrición porque ahí comen; “en ese sentido, desde Coparmex, desde luego que apoyamos los proyectos tanto de guarderías como escuelas de tiempo completo y celebramos que algunos estados hayan decidido continuar con las escuelas de tiempo completo a pesar de que el Gobierno federal les ha quitado los recursos”, dijo.

El líder de la Coparmex, confió en que en todos los estados se puedan mantener las escuelas de tiempo completo y que “el Gobierno federal rectifique esa política porque la educación es una apuesta de largo plazo por el bien del país”.

Entre los estados que no han transparentado esos recursos ni han podido aclarar o comprobar su destino, de acuerdo con cifras de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en mayor medida son: Tamaulipas, Michoacán, Chihuahua, Oaxaca, Baja California Sur y Nayarit; seguidos por Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Baja California, Puebla y Zacatecas.

Las únicas entidades que han sido totalmente transparentes son Querétaro y Quintana Roo, que han demostrado cada peso que gastan.

Al dar a conocer los resultados del mercado laboral y dinero prófugo, parte de su iniciativa #Data Coparmex 2.0, Medina Mora Icaza mencionó que a los jóvenes le ha dado más dificultad acceder a un empleo en la formalidad y hay “muchas personas desanimadas”; las que están disponibles para trabajar pero no buscan porque no hay opciones; más lo desocupados que en total suman 16 millones de personas a las que no se les está aprovechando y se deben ligar ofertas de trabajo para buscarles candidatos.

A su vez, Fátima Montiel, presidenta del Comité de Inclusión de Mujeres y Jóvenes de Coparmex, anunció que en el marco del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, el organismo patronal apoyará a 200 mujeres para que puedan realizar trabajo desde casa y capacitarse a través del empleo remoto porque el momento actual, exige que las empresas tengan flexibilidad.